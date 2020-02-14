Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42547

14 февраля 2020, 12:47



Сегодня, в День всех влюблённых, в Норильске поженятся 13 пар.

Как отмечают в ЗАГСе, ажиотажа в связи с праздником нет. 14 февраля связать себя узами брака решили 13 влюблённых пар. Во Дворце торжеств сегодня пройдёт 11 регистраций, в кайерканском отделе ЗАГС – 2. Стоит отметить, что Дворец торжеств сегодня отмечает день рождения. Он открылся 14 февраля 2002 года. В тот день здесь поженились три пары. Добавим, на создание норильской достопримечательности ушёл год. Фото из архива "Заполярной Правды"

Просмотров:217 Как отмечают в ЗАГСе, ажиотажа в связи с праздником нет. 14 февраля связать себя узами брака решили 13 влюблённых пар. Во Дворце торжеств сегодня пройдёт 11 регистраций, в кайерканском отделе ЗАГС – 2.Стоит отметить, что Дворец торжеств сегодня отмечает день рождения. Он открылся 14 февраля 2002 года. В тот день здесь поженились три пары. Добавим, на создание норильской достопримечательности ушёл год.Фото из архива "Заполярной Правды"