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14 февраля 2020, 13:49

Рособрнадзор продлил сроки подачи заявлений на участие в ГИА-9 до 2 марта.


Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки продлила сроки подачи заявлений на участие в государственной итоговой аттестации 2020 года для выпускников 9-х классов (ГИА-9) до 2 марта.
Согласно Порядку проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, заявления от участников ГИА-9 принимаются до 1 марта включительно, сообщили в министерстве образования Красноярского края.
«Так как в 2020 году 1 марта – выходной день, днём окончания приёма заявлений будет являться следующий за ним рабочий день – 2 марта. Соответствующее разъяснительное письмо мы направили в регионы, чтобы региональные министерства образования проинформировали о сроках окончания приёма заявлений участников экзаменов», – сообщил заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев.
Для участия в ГИА-9 выпускник должен написать в своей школе заявление, в котором указываются выбранные для сдачи учебные предметы. Для получения аттестата об основном общем образовании выпускники девятых классов должны сдать два обязательных предмета (русский язык и математику) и два предмета по выбору.
Предметы, сдаваемые по выбору: литература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, информатика и ИКТ, иностранные языки.
Также в заявлении указывается форма итоговой аттестации – основной государственный экзамен (ОГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Основной формой ГИА-9 является основной государственный экзамен (ОГЭ). Он проводится с использованием контрольных измерительных материалов стандартизированной формы. Формат проведения ОГЭ приближён к формату единого государственного экзамена (ЕГЭ), который сдают выпускники 11-х классов при окончании школы.
Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов и детей-инвалидов, а также для обучающихся специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа итоговая аттестация может проводиться в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ) – письменного или устного экзамена с использованием текстов, тем, заданий и билетов. Эти участники могут выбрать форму проведения экзаменов, ОГЭ или ГВЭ, по своему желанию.
Фото krao.ru
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