Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42549

14 февраля 2020, 14:11



Школьников края приглашают к участию во всероссийской акции «Родные языки России».

Принять участие в ней может любой школьник – один или в группе. Для этого надо записать на видео стихотворение на родном языке про родителей, свой город или село, историческое событие и опубликовать ролик в социальных сетях с хештегом #РодныеЯзыкиРоссии. Все видеозаписи будут отображаться в интерактивной ленте на сайте федерального Министерства, посвящённом поддержке и развитию родных языков. Итоги акции подведут 21 февраля. Победители получат призы, а каждый участник – именной сертификат. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:161 21 февраля в России отмечается Международный день родного языка. Министерство просвещения РФ проведёт всероссийскую акцию «Родные языки России», посвящённую этой дате.Принять участие в ней может любой школьник – один или в группе. Для этого надо записать на видео стихотворение на родном языке про родителей, свой город или село, историческое событие и опубликовать ролик в социальных сетях с хештегом #РодныеЯзыкиРоссии.Все видеозаписи будут отображаться в интерактивной ленте на сайте федерального Министерства, посвящённом поддержке и развитию родных языков.Итоги акции подведут 21 февраля. Победители получат призы, а каждый участник – именной сертификат.Фото Владимира Макушкина