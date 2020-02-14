Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42550

14 февраля 2020, 14:22



Семейный подряд. Двое братьев могут сесть в тюрьму на восемь лет за пять краснокнижных рыб.

Норильские полицейские задержали подозреваемых в незаконном обороте рыбы осетровых пород, занесённых в Красную книгу Российской Федерации. Мужчина 1986 г. р. попытался продать особь рыбы осетровых пород в одном из жилых домов города. При обыске его автомобиля в багажнике обнаружили и изъяли ещё четыре рыбы осетровых пород. В ходе разбирательства выяснилось, что рыбу выловил брат подозреваемого, 1978 г. р. Сумма причинённого ущерба составила 800 тысяч рублей. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы. Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.

Просмотров:229 Норильские полицейские задержали подозреваемых в незаконном обороте рыбы осетровых пород, занесённых в Красную книгу Российской Федерации.Мужчина 1986 г. р. попытался продать особь рыбы осетровых пород в одном из жилых домов города. При обыске его автомобиля в багажнике обнаружили и изъяли ещё четыре рыбы осетровых пород. В ходе разбирательства выяснилось, что рыбу выловил брат подозреваемого, 1978 г. р. Сумма причинённого ущерба составила 800 тысяч рублей.В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации». Санкция статьи предполагает максимальное наказание в виде восьми лет лишения свободы.Подозреваемые находятся под подпиской о невыезде.