Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42551

14 февраля 2020, 14:26



В норильский бюджет на 2020 год планируют внести изменения.

В городскую казну из федерального и краевого бюджетов дополнительно поступит 87,6 млн рублей, в том числе 72,7 млн рублей – на реализацию программ формирования современной городской среды (благоустройство 6 дворовых и 3 общественных территорий), 13,9 млн рублей – на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (школы № 13 и 38, гимназия № 5), 1 млн рублей – на создание виртуальных концертных залов (в Талнахской городской библиотеке) в рамках федеральных проектов «Цифровая образовательная среда» и «Современная школа» национального проекта «Образование», сообщили в горсовете. Дополнительные 4,3 млн рублей из местного бюджета планируют направить на обеспечение автотранспортной перевозки организованной группы детей и сопровождающих их лиц к месту реабилитации. С учётом предполагаемой корректировки основные параметры бюджета Норильска на 2020 год составят: доходы - 18 млрд 338,4 млн рублей (+ 87,6 млн рублей); расходы - 19 млрд 892,6 млн рублей (+ 87,6 млн рублей); дефицит: 1 млрд 554,1 млн рублей (без изменений). Члены комиссии по бюджету и собственности поддержали предлагаемую корректировку бюджета на текущий год. Окончательное решение депутатский корпус примет в ходе очередной сессии городского Совета 18 февраля. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:357 Первая корректировка главного финансового документа территории вызвана уточнением поступлений межбюджетных трансфертов из краевого бюджета. Вопрос изменения доходной и расходной частей бюджета Норильска на 2020 год сегодня был рассмотрен на заседании профильной депутатской комиссии.В городскую казну из федерального и краевого бюджетов дополнительно поступит 87,6 млн рублей, в том числе 72,7 млн рублей – на реализацию программ формирования современной городской среды (благоустройство 6 дворовых и 3 общественных территорий), 13,9 млн рублей – на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды (школы № 13 и 38, гимназия № 5), 1 млн рублей – на создание виртуальных концертных залов (в Талнахской городской библиотеке) в рамках федеральных проектов «Цифровая образовательная среда» и «Современная школа» национального проекта «Образование», сообщили в горсовете.Дополнительные 4,3 млн рублей из местного бюджета планируют направить на обеспечение автотранспортной перевозки организованной группы детей и сопровождающих их лиц к месту реабилитации.С учётом предполагаемой корректировки основные параметры бюджета Норильска на 2020 год составят:доходы - 18 млрд 338,4 млн рублей (+ 87,6 млн рублей);расходы - 19 млрд 892,6 млн рублей (+ 87,6 млн рублей);дефицит: 1 млрд 554,1 млн рублей (без изменений).Члены комиссии по бюджету и собственности поддержали предлагаемую корректировку бюджета на текущий год. Окончательное решение депутатский корпус примет в ходе очередной сессии городского Совета 18 февраля.Фото Владимира Макушкина