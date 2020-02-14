Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42552

14 февраля 2020, 15:40



Глава города Ринат Ахметчин вручил выпускнику детского дома Дмитрию Костенко ключи от отремонтированной квартиры.

В собственности у парня двухкомнатная квартира. Городские власти помогли с ремонтом, и сегодня глава Норильска Ринат Ахметчин вручил Дмитрию ключи. Расспросил его о планах на будущее, о том, как расставит мебель, чем займётся, о предстоящем новоселье. По-отечески поинтересовался: владеет ли молодой человек мужскими навыками - починить, приколотить, повесить. - Я желаю тебе начать в этой обновлённой квартире свою новую, интересную взрослую жизнь, обжиться и обустроиться, найти работу по специальности, а в будущем создать свою семью. Я помогу тебе с поиском работы, потому что без работы взрослому человеку - никак. А для старта во взрослую жизнь тебе в подарок микроволновая печка. С новосельем! – поздравил градоначальник. Он осмотрел квартиру и оценил качество ремонта, доступность остановок, магазинов. Уже сегодня должны завезти мебель и расставить её. Напомним, по инициативе депутата Законодательного собрания Красноярского края Людмилы Магомедовой и уполномоченного по правам ребёнка в Красноярском крае по городу Норильску Натальи Плотниковой в статью 17-8 Закона Красноярского края от 2 ноября 2000 года № 12-961 «О защите прав ребёнка» и в статью 1 Закона Красноярского края от 27 декабря 2005 года № 17-4370 «О наделении органа местного самоуправления городского округа Норильск государственными полномочиями по решению вопросов социальной поддержки детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» были внесены изменения. Поправки позволили муниципалитету заключать необходимые контракты и ремонтировать квартиры совершеннолетних детей-сирот или оставшихся без попечения родителей. В настоящее время ремонтные работы завершены в 18 квартирах, ещё в пяти - на стадии завершения. - В четвёртом квартале прошлого года мы проверили 23 квартиры. И все они были в плачевном состоянии, – рассказывает Ринат Ахметчин. – Министерство образования Красноярского края предоставило субвенции из краевого бюджета на ремонт этих квартир в сумме 12 миллионов 800 тысяч рублей. Мы провели тендер, в ходе которого был выбран подрядчик - «СеверныйБыт». Эта квартира - одна из первых, в которой сделали ремонт. Надежда Оробинская, руководитель управляющей компании «СеверныйБыт» сообщила, что текущий ремонт в квартирах выполнялся в короткие сроки. Были заменены входные и межкомнатные двери, электропроводка, выключатели, розетки, сантехника, стены оклеены обоями, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы - масляной, заменены напольные плинтусы, в санузлах полы облицованы керамической плиткой, установлены приборы учёта. На выполненный ремонт «СеверныйБыт» даёт гарантию два года. Новосёлу Дмитрию не терпится обустроить свой дом – поскорее завезти, расставить мебель и бытовую технику. Он надеется, что ему удастся найти хорошую работу и начать жить-поживать. Фото Ирины Яринской

Просмотров:154 Диме - 18 лет. В детстве он остался без попечения родителей, но об этом парень вспоминать не любит. Выпускник детского дома окончил техникум по специальности «Изготовление пищевых полуфабрикатов», встал на учёт в Центр занятости и сейчас находится в поиске работы. Педагоги из детского дома активно помогают Диме обустроиться во взрослой самостоятельной жизни и всячески поддерживают его полезные начинания.В собственности у парня двухкомнатная квартира. Городские власти помогли с ремонтом, и сегодня глава Норильска Ринат Ахметчин вручил Дмитрию ключи. Расспросил его о планах на будущее, о том, как расставит мебель, чем займётся, о предстоящем новоселье. По-отечески поинтересовался: владеет ли молодой человек мужскими навыками - починить, приколотить, повесить.- Я желаю тебе начать в этой обновлённой квартире свою новую, интересную взрослую жизнь, обжиться и обустроиться, найти работу по специальности, а в будущем создать свою семью. Я помогу тебе с поиском работы, потому что без работы взрослому человеку - никак. А для старта во взрослую жизнь тебе в подарок микроволновая печка. С новосельем! – поздравил градоначальник.Он осмотрел квартиру и оценил качество ремонта, доступность остановок, магазинов. Уже сегодня должны завезти мебель и расставить её.Напомним, по инициативе депутата Законодательного собрания Красноярского края Людмилы Магомедовой и уполномоченного по правам ребёнка в Красноярском крае по городу Норильску Натальи Плотниковой в статью 17-8 Закона Красноярского края от 2 ноября 2000 года № 12-961 «О защите прав ребёнка» и в статью 1 Закона Красноярского края от 27 декабря 2005 года № 17-4370 «О наделении органа местного самоуправления городского округа Норильск государственными полномочиями по решению вопросов социальной поддержки детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» были внесены изменения. Поправки позволили муниципалитету заключать необходимые контракты и ремонтировать квартиры совершеннолетних детей-сирот или оставшихся без попечения родителей. В настоящее время ремонтные работы завершены в 18 квартирах, ещё в пяти - на стадии завершения.- В четвёртом квартале прошлого года мы проверили 23 квартиры. И все они были в плачевном состоянии, – рассказывает Ринат Ахметчин. – Министерство образования Красноярского края предоставило субвенции из краевого бюджета на ремонт этих квартир в сумме 12 миллионов 800 тысяч рублей. Мы провели тендер, в ходе которого был выбран подрядчик - «СеверныйБыт». Эта квартира - одна из первых, в которой сделали ремонт.Надежда Оробинская, руководитель управляющей компании «СеверныйБыт» сообщила, что текущий ремонт в квартирах выполнялся в короткие сроки. Были заменены входные и межкомнатные двери, электропроводка, выключатели, розетки, сантехника, стены оклеены обоями, потолки окрашены водоэмульсионной краской, полы - масляной, заменены напольные плинтусы, в санузлах полы облицованы керамической плиткой, установлены приборы учёта. На выполненный ремонт «СеверныйБыт» даёт гарантию два года.Новосёлу Дмитрию не терпится обустроить свой дом – поскорее завезти, расставить мебель и бытовую технику. Он надеется, что ему удастся найти хорошую работу и начать жить-поживать.Фото Ирины Яринской