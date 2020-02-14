Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42553

14 февраля 2020, 15:51



Авария на кайерканской дороге стала причиной ограничения движения транспорта.

Сегодня около 11 часов на 18-м километре автодороги Норильск – Кайеркан произошло столкновение трёх легковых автомобилей и маршрутного автобуса. По предварительной версии, водитель «Рено-Дастера» не справился с управлением и допустил остановку автомобиля на дороге. Водитель автобуса МАЗ коммерческого маршрута № 35, следовавшего за легковушкой, попытался объехать возникшее препятствие, выехал на встречную полосу и врезался в металлическое ограждение дороги. Автобус остановился поперёк дороги, и в него въехали «Митсубиси-Паджеро» и «Хёндай-Солярис». В результате ДТП незначительные ушибы получили 20-летняя пассажирка «Хёндай-Соляриса» и двое пассажиров автобуса - мужчины 31 и 56 лет. Из-за происшествия движение на автодороге было ограничено в течение часа. В настоящее время в связи с неудовлетворительными погодными условиями по решению ГИБДД дорога Норильск – Кайеркан – Алыкель закрыта для легкового автотранспорта. Фото из открытых источников

Просмотров:245 Норильские автоинспекторы работают на месте дорожно-транспортного происшествия с тремя пострадавшими.Сегодня около 11 часов на 18-м километре автодороги Норильск – Кайеркан произошло столкновение трёх легковых автомобилей и маршрутного автобуса. По предварительной версии, водитель «Рено-Дастера» не справился с управлением и допустил остановку автомобиля на дороге. Водитель автобуса МАЗ коммерческого маршрута № 35, следовавшего за легковушкой, попытался объехать возникшее препятствие, выехал на встречную полосу и врезался в металлическое ограждение дороги. Автобус остановился поперёк дороги, и в него въехали «Митсубиси-Паджеро» и «Хёндай-Солярис».В результате ДТП незначительные ушибы получили 20-летняя пассажирка «Хёндай-Соляриса» и двое пассажиров автобуса - мужчины 31 и 56 лет.Из-за происшествия движение на автодороге было ограничено в течение часа. В настоящее время в связи с неудовлетворительными погодными условиями по решению ГИБДД дорога Норильск – Кайеркан – Алыкель закрыта для легкового автотранспорта.Фото из открытых источников