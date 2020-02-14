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14 февраля 2020, 16:20



Комитет Госдумы предложит продлить приём поправок к Конституции.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон страны сказал, что второе чтение законопроекта о поправках в Конституцию РФ можно отложить, чтобы рассмотреть все предложения. «Профильный комитет будет предлагать продлить срок приёма поправок», — заявил Клишас в ходе расширенного совещания по обсуждению законопроекта о поправках. В первом чтении законопроект президента о поправках в Конституцию был принят 23 января, а до 14 февраля был установлен срок внесения поправок ко второму чтению, пишет «Парламентская газета». Фото Ирины Яринской

Просмотров:134 Комитет Государственной думы по госстроительству и законодательству на заседании Совета палаты предложит продлить срок приёма предложений к законопроекту о поправках в Конституцию РФ, заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон страны сказал, что второе чтение законопроекта о поправках в Конституцию РФ можно отложить, чтобы рассмотреть все предложения.«Профильный комитет будет предлагать продлить срок приёма поправок», — заявил Клишас в ходе расширенного совещания по обсуждению законопроекта о поправках.В первом чтении законопроект президента о поправках в Конституцию был принят 23 января, а до 14 февраля был установлен срок внесения поправок ко второму чтению, пишет «Парламентская газета».Фото Ирины Яринской