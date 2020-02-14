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14 февраля 2020, 16:30



Стартовал краевой конкурс исследовательских работ «Воинская доблесть».

Красноярское региональное отделение Российского военно-исторического общества и Дом офицеров официально объявили о старте краевого военно-исторического конкурса исследовательских работ «Воинская доблесть». В этом году он приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для исследовательских работ предложены темы: «Участие сибиряков в битвах Великой Отечественной войны»; «Сибирь – надёжный тыл России»; «Повседневная жизнь населения Красноярского края в годы Великой Отечественной войны». Заявки на участие и конкурсные работы принимаются на электронную почту vo-doblest@yandex.ru до 24.03.2020. После завершения заочного этапа конкурса организаторы проведут публичную защиту лучших конкурсных работ и церемонию награждения победителей. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте норильской ЦБС mucbs.ru.

Просмотров:140 Красноярское региональное отделение Российского военно-исторического общества и Дом офицеров официально объявили о старте краевого военно-исторического конкурса исследовательских работ «Воинская доблесть». В этом году он приурочен к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Для исследовательских работ предложены темы: «Участие сибиряков в битвах Великой Отечественной войны»; «Сибирь – надёжный тыл России»; «Повседневная жизнь населения Красноярского края в годы Великой Отечественной войны».Заявки на участие и конкурсные работы принимаются на электронную почту vo-doblest@yandex.ru до 24.03.2020. После завершения заочного этапа конкурса организаторы проведут публичную защиту лучших конкурсных работ и церемонию награждения победителей. С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте норильской ЦБС mucbs.ru.