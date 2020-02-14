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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:15 Уже в эти выходные пройдёт благотворительный матч по хоккею с шайбой «Добрый лёд Таймыра».
16:35 Сегодня в публичной библиотеке прошёл исторический час, посвященный Дню вывода советских войск из Афганистана.
16:34 Комитет Госдумы одобрил поправки о расширении программы маткапитала.
16:30 Стартовал краевой конкурс исследовательских работ «Воинская доблесть».
16:20 Комитет Госдумы предложит продлить приём поправок к Конституции.
15:51 Авария на кайерканской дороге стала причиной ограничения движения транспорта.
15:40 Глава города Ринат Ахметчин вручил выпускнику детского дома Дмитрию Костенко ключи от отремонтированной квартиры.
14:26 В норильский бюджет на 2020 год планируют внести изменения.
14:22 Семейный подряд. Двое братьев могут сесть в тюрьму на восемь лет за пять краснокнижных рыб.
14:11 Школьников края приглашают к участию во всероссийской акции «Родные языки России».
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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