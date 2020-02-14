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14 февраля 2020, 16:34



Комитет Госдумы одобрил поправки о расширении программы маткапитала.

Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять поправки «Единой России» по расширению программы материнского капитала. Об этом сообщает ТАСС. В январе 2020 года Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил продлить программу материнского капитала минимум до конца 2026 года, выдавать сертификат уже при рождении первенца, а также увеличить размер выплаты при рождении второго ребёнка. Фракция «Единая Россия» внесла соответствующие поправки, которые в первую очередь продлевают действие программы до 31 декабря 2026 года. Индексация выплаты будет проводиться ежегодно. Семьи, в которых первый малыш родился или был усыновлён с 1 января 2020 года, получат 466 тыс. 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребёнка и последующих детей размер маткапитала составит 616 тыс. 617 рублей. Ранее руководитель думских единороссов Сергей Неверов сообщал, что, помимо прочего, сократится срок выдачи сертификата с 15 до пяти дней. Достигнуть этого планируется с помощью электронного взаимодействия ведомств. Фото Ирины Яринской

Просмотров:153 Профильный комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей в четверг рекомендовал нижней палате парламента принять поправки «Единой России» по расширению программы материнского капитала. Об этом сообщает ТАСС.В январе 2020 года Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил продлить программу материнского капитала минимум до конца 2026 года, выдавать сертификат уже при рождении первенца, а также увеличить размер выплаты при рождении второго ребёнка.Фракция «Единая Россия» внесла соответствующие поправки, которые в первую очередь продлевают действие программы до 31 декабря 2026 года. Индексация выплаты будет проводиться ежегодно. Семьи, в которых первый малыш родился или был усыновлён с 1 января 2020 года, получат 466 тыс. 617 рублей. В случае рождения или усыновления второго ребёнка и последующих детей размер маткапитала составит 616 тыс. 617 рублей.Ранее руководитель думских единороссов Сергей Неверов сообщал, что, помимо прочего, сократится срок выдачи сертификата с 15 до пяти дней. Достигнуть этого планируется с помощью электронного взаимодействия ведомств.Фото Ирины Яринской