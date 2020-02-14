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14 февраля 2020, 16:35



Сегодня в публичной библиотеке прошёл исторический час, посвященный Дню вывода советских войск из Афганистана.

На встречу со студентами Норильского техникума промышленных технологий и сервиса пришли участники этих событий – члены Союза ветеранов Афганистана и локальных конфликтов Сергей Приходько и Александр Булатов. Как рассказали сотрудники библиотеки, после экскурса в историю и просмотра кадров видеохроники подростки засыпали ветеранов вопросами. Есть ли у них хорошие воспоминания о войне? Сколько надо служить в армии? Какие плюсы и минусы даёт эта служба? Сергей и Александр ответили на все вопросы и пригласили ребят 15 февраля к мемориалу «Чёрный тюльпан», чтобы почтить память всех погибших в локальных конфликтах. Фото Публичной библиотеки

Просмотров:177 На встречу со студентами Норильского техникума промышленных технологий и сервиса пришли участники этих событий – члены Союза ветеранов Афганистана и локальных конфликтов Сергей Приходько и Александр Булатов. Как рассказали сотрудники библиотеки, после экскурса в историю и просмотра кадров видеохроники подростки засыпали ветеранов вопросами. Есть ли у них хорошие воспоминания о войне? Сколько надо служить в армии? Какие плюсы и минусы даёт эта служба? Сергей и Александр ответили на все вопросы и пригласили ребят 15 февраля к мемориалу «Чёрный тюльпан», чтобы почтить память всех погибших в локальных конфликтах.Фото Публичной библиотеки