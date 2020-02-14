Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42558

14 февраля 2020, 17:15



Уже в эти выходные пройдёт благотворительный матч по хоккею с шайбой «Добрый лёд Таймыра».

Он пройдёт среди любительских команд Дудинки и Норильска и будет посвящён Дню защитника Отечества. В состав команд войдут глава Таймыра Евгений Вершинин и глава Норильска Ринат Ахметчин. На торжественном открытии матча выступят творческие коллективы Дудинки, в ходе товарищеской встречи будут проводиться викторина и аукцион, в которых разыграют шайбы, клюшки, футболки с автографами и памятные сувениры. Все собранные средства с матча пойдут на нужды воспитанников Дудинского детского дома. Организаторами и партнёрами матча выступают администрации муниципального района и города Норильска, благотворительный фонд социальных программ «Территория добра», Таймырский молодёжный центр, Ледовая арена «Таймыр» и Городской дом культуры. Матч состоится 16 февраля в 17.00 на Ледовой арене «Таймыр».

Просмотров:136 Он пройдёт среди любительских команд Дудинки и Норильска и будет посвящён Дню защитника Отечества.В состав команд войдут глава Таймыра Евгений Вершинин и глава Норильска Ринат Ахметчин.На торжественном открытии матча выступят творческие коллективы Дудинки, в ходе товарищеской встречи будут проводиться викторина и аукцион, в которых разыграют шайбы, клюшки, футболки с автографами и памятные сувениры. Все собранные средства с матча пойдут на нужды воспитанников Дудинского детского дома.Организаторами и партнёрами матча выступают администрации муниципального района и города Норильска, благотворительный фонд социальных программ «Территория добра», Таймырский молодёжный центр, Ледовая арена «Таймыр» и Городской дом культуры.Матч состоится 16 февраля в 17.00 на Ледовой арене «Таймыр».