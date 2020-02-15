Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42559

15 февраля 2020, 15:01



На Медном заводе прошёл модный показ российских дизайнеров.

На показе были представлены как вполне очевидные утеплённые модели, так и ассоциативные фантасмагорические образы, вдохновлённые архитектурой нашего города. Приобрести некоторые из них можно будет в следующие два дня в Арктическом музее современного искусства (бывший Дом Торговли). Фото Ирины Яринской. ⠀ #черноепальтофест #blackcoatfest #заполярка #зпнорильск #заполярнаяправда #газетанорильск #норильск #талнах #кайеркан #оганер #новостинорильска #нпр #norilsk #npr #norilsk_online

Просмотров:253 В рамках фестиваля "Черное пальто" четыре молодых, но уже известных в фэшн-индустрии дизайнера привезли в Норильск чуть меньше 40 "луков". По задумке организаторов фестиваля, их работы должны в той или иной мере отражать норильский колорит и северный характер.На показе были представлены как вполне очевидные утеплённые модели, так и ассоциативные фантасмагорические образы, вдохновлённые архитектурой нашего города. Приобрести некоторые из них можно будет в следующие два дня в Арктическом музее современного искусства (бывший Дом Торговли).Фото Ирины Яринской.#черноепальтофест #blackcoatfest #заполярка #зпнорильск #заполярнаяправда #газетанорильск #норильск #талнах #кайеркан #оганер #новостинорильска #нпр #norilsk #npr #norilsk_online