Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42560

15 февраля 2020, 15:04



В кинокомплексе "Родина" прошёл премьерный показ фильма "Чёрное пальто".

Все желающие смогут попасть на показы совершенно бесплатно в эти выходные: 15.02. (суббота): 13:00, 16:10, 19:20, 20:00 – открытые показы фильма «Чёрное пальто» (видеозал, 2-й этаж); 16.02.(воскресенье): 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 - открытые показы фильма «Чёрное пальто» (видеозал, 2-й этаж). За 20 минут до начала показа необходимо получить пригласительный в кассе МБУ «Кинокомплекс «Родина» (Ленинский пр., 7). Фото Ирины Яринской

Просмотров:215 Фильм, который по задумке автора может превратиться в пилот к сериалу, стал отправной точкой к рождению фестиваля современной моды и искусства. В фильме-хорроре норильчане смогут оценить художественный взгляд на знакомые пейзажи. Актриса фильма Светлана Камынина, известная по роли главного врача в сериале "Интерны", призналась, что её поразили виды окраин города, "хрустальные, вневременные, бесконечно очаровательные".Все желающие смогут попасть на показы совершенно бесплатно в эти выходные:15.02. (суббота):13:00, 16:10, 19:20, 20:00 – открытые показы фильма «Чёрное пальто» (видеозал, 2-й этаж); 16.02.(воскресенье):14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 - открытые показы фильма «Чёрное пальто» (видеозал, 2-й этаж).За 20 минут до начала показа необходимо получить пригласительный в кассе МБУ «Кинокомплекс «Родина» (Ленинский пр., 7).Фото Ирины Яринской