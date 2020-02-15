Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42561

15 февраля 2020, 19:15



Власти Норильска и представители духовенства посетили Снежногорск.

Также почётные гости посетили музей Снежногорска и Усть-Хантайской ГЭС и осмотрели спортзал после ремонта. Заглянули и в магазин. Подробности визита и жизни Снежногорска читайте в ближайшем выпуске. Фото Ирины Яринской

Просмотров:234 В честь празднования Сретения Господня священники Норильской и Туруханской епархии провели в Сретенском храме торжественную литургию. Глава Норильска Ринат Ахметчин подарил икону Николая Чудотворца, которая тут же была и освящена.Также почётные гости посетили музей Снежногорска и Усть-Хантайской ГЭС и осмотрели спортзал после ремонта. Заглянули и в магазин.Подробности визита и жизни Снежногорска читайте в ближайшем выпуске.Фото Ирины Яринской