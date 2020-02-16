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16 февраля 2020, 20:48



Благотворительный хоккейный матч прошёл в Дудинке

В обеих командах играли любители - работники самых разных предприятий и организаций Норильска и Дудинки. За хозяев играл глава Таймыра Евгений Вершинин. Норильчане обыграли Таймыр со счётом 9 : 6. Ответный матч в Норильске запланирован на вторую половину марта. Подробнее читайте в следующем выпуске gazetazp.ru Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:235 В Дудинке только что закончился благотворительный товарищеский матч по хоккею между сборными Норильска и Таймыра. Все средства от проведённой между периодами лотереи и аукциона переданы дудинскому детскому дому.В обеих командах играли любители - работники самых разных предприятий и организаций Норильска и Дудинки. За хозяев играл глава Таймыра Евгений Вершинин. Норильчане обыграли Таймыр со счётом 9 : 6. Ответный матч в Норильске запланирован на вторую половину марта.Подробнее читайте в следующем выпуске gazetazp.ruФото Дениса Кожевникова