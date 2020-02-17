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17 февраля 2020, 11:37



В норильской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями впервые прошёл краевой конкурс «Лучший по профессии - 2020».

Краевой конкурс «Лучший по профессии - 2020» проводится по двум направлениям: конкурс профессиональных умений и презентация профессиональных компетенций. Проходит в два этапа - отборочный и финальный. Отборочный этап в самом разгаре и до 20 февраля - в онлайн-режиме. Финал состоится 12 марта и предполагает личное присутствие победителей отборочного этапа в крае. 13 учеников 7-9-х классов из дудинской и норильской школ-интернатов, а также норильских общеобразовательных школ состязались за звание лучших в швейном и столярном деле. В Норильске отборочный этап краевого конкурса «Лучший по профессии - 2020» решили посвятить труженикам «Норникеля», который в этом году отметит своё 85-летие. Перед началом этапа ребята очень волновались и переживали, но педагоги-наставники подбодрили, и юные мастера принялись за дело. Девочки шили экосумку с карманом, а мальчишки делали ящик для цветов. Работали будущие профи под прицелом видеокамер, а трансляция шла напрямую в край, где жюри и определяло лучших в том или ином регионе. В итоге лучшим столяром все признали Андрея Трегубова, ученика 7-го класса норильской школы-интерната. Второе место - у Василия Ямкина, ученика 9-го класса дудинской школы-интерната. Третье место занял Анатолий Ядне, ученик 8-го класса из Дудинки. Лучшей швеёй стала Татьяна Оруджова, девятиклассница дудинской школы-интерната. Второе место досталось норильчанке Елене Милько из 8-го класса. Третьей стала Ольга Романюк, ученица 9-го класса дудинской школы-интерната. Наставники и педагоги отмечают, что задания для ребят были непростыми. Три часа для качественного выполнения работы довольно мало даже для человека с опытом, а тут ребятишки с ограниченными возможностями здоровья, которые только начали постигать премудрости выбранной профессии. Фото Ирины Яринской

Просмотров:210 В крае конкурс проводится с 2006 года и помогает мальчишкам и девчонкам определиться с профессией. Цель конкурса - создать условия для профессиональной ориентации ребятам с ограниченными возможностями, привить им профессиональные навыки, которые помогут им в будущем. В 2017 году эту инициативу поддержал и губернатор Красноярского края. Указом «Об утверждении Концепции инклюзивного развития образования в Красноярском крае на 2017-2025 годы» он поставил задачу по созданию условий для социализации и трудовой занятости детей с ограниченными возможностями.Краевой конкурс «Лучший по профессии - 2020» проводится по двум направлениям: конкурс профессиональных умений и презентация профессиональных компетенций. Проходит в два этапа - отборочный и финальный. Отборочный этап в самом разгаре и до 20 февраля - в онлайн-режиме. Финал состоится 12 марта и предполагает личное присутствие победителей отборочного этапа в крае.13 учеников 7-9-х классов из дудинской и норильской школ-интернатов, а также норильских общеобразовательных школ состязались за звание лучших в швейном и столярном деле. В Норильске отборочный этап краевого конкурса «Лучший по профессии - 2020» решили посвятить труженикам «Норникеля», который в этом году отметит своё 85-летие.Перед началом этапа ребята очень волновались и переживали, но педагоги-наставники подбодрили, и юные мастера принялись за дело. Девочки шили экосумку с карманом, а мальчишки делали ящик для цветов. Работали будущие профи под прицелом видеокамер, а трансляция шла напрямую в край, где жюри и определяло лучших в том или ином регионе.В итоге лучшим столяром все признали Андрея Трегубова, ученика 7-го класса норильской школы-интерната. Второе место - у Василия Ямкина, ученика 9-го класса дудинской школы-интерната. Третье место занял Анатолий Ядне, ученик 8-го класса из Дудинки.Лучшей швеёй стала Татьяна Оруджова, девятиклассница дудинской школы-интерната. Второе место досталось норильчанке Елене Милько из 8-го класса. Третьей стала Ольга Романюк, ученица 9-го класса дудинской школы-интерната.Наставники и педагоги отмечают, что задания для ребят были непростыми. Три часа для качественного выполнения работы довольно мало даже для человека с опытом, а тут ребятишки с ограниченными возможностями здоровья, которые только начали постигать премудрости выбранной профессии.Фото Ирины Яринской