Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42564

17 февраля 2020, 11:40



В Международный день книгодарения централизованная библиотечная система Норильска отпраздновала свой юбилей.

65 лет назад библиотека Норильска впервые открыла свои двери для читателей всего в трёх комнатах на четвёртом этаже Дома техники. Сегодня это уже большая сеть, состоящая из одиннадцати библиотек во всех районах большого Норильска. Поздравить с юбилеем и наградить лучших работников системы пришли представители администрации города, депутаты и деловые партнёры. Самым главным сюрпризом праздника стал приезд в Норильск бывшего директора ЦБС Татьяны Гришаевой. В ответ на подарки и тёплые слова библиотекари предложили гостям попробовать праздничный торт и вручили каждому новые интересные книги. Фото ЦБС г.Норильска

Просмотров:201 65 лет назад библиотека Норильска впервые открыла свои двери для читателей всего в трёх комнатах на четвёртом этаже Дома техники. Сегодня это уже большая сеть, состоящая из одиннадцати библиотек во всех районах большого Норильска. Поздравить с юбилеем и наградить лучших работников системы пришли представители администрации города, депутаты и деловые партнёры.Самым главным сюрпризом праздника стал приезд в Норильск бывшего директора ЦБС Татьяны Гришаевой. В ответ на подарки и тёплые слова библиотекари предложили гостям попробовать праздничный торт и вручили каждому новые интересные книги.Фото ЦБС г.Норильска