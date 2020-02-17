Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42565

17 февраля 2020, 12:43



«Норникель» проведёт второй телемост между топ-менеджерами и сотрудниками.

20 февраля с 10 до 13 часов по московскому времени в прямом эфире на вопросы работников ответят первый вице-президент — операционный директор Сергей Дяченко, старший вице-президент — руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Лариса Зелькова и вице-президент — руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами Сергей Дубовицкий. Вопросы могут задать все желающие, наиболее интересные и важные из них озвучат во время телемоста. Присоединиться к аудитории телемоста можно на сайте nn-live.ru и на официальном Youtube-канале компании, а также в переговорных на предприятиях, оборудованных видео-конференц-связью. Отправить свой вопрос можно анонимно любым удобным способом: по WhatsApp, Viber +7-916-000-20-02, по телефону 8-800-100-04-05, по почте vopros@nn-live.ru или оставить сообщение на сайте nn-live.ru.

Просмотров:176 20 февраля с 10 до 13 часов по московскому времени в прямом эфире на вопросы работников ответят первый вице-президент — операционный директор Сергей Дяченко, старший вице-президент — руководитель блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью Лариса Зелькова и вице-президент — руководитель блока стратегии и управления стратегическими проектами Сергей Дубовицкий. Вопросы могут задать все желающие, наиболее интересные и важные из них озвучат во время телемоста.Присоединиться к аудитории телемоста можно на сайте nn-live.ru и на официальном Youtube-канале компании, а также в переговорных на предприятиях, оборудованных видео-конференц-связью.Отправить свой вопрос можно анонимно любым удобным способом: по WhatsApp, Viber +7-916-000-20-02, по телефону 8-800-100-04-05, по почте vopros@nn-live.ru или оставить сообщение на сайте nn-live.ru.