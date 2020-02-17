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17 февраля 2020, 12:47



«Заповедники Таймыра» в этом году откроют долгожданный визит-центр.

В помещении площадью в 534 квадратных метра разместится офис дирекции «Заповедников Таймыра» и визит-центр с экологической гостиной, где будет вестись вся просветительская работа по охране природы и развитию туризма. В нынешнем помещении - на ул. Талнахской, 22, останутся научные лаборатории с биологическими коллекциями, там же разместятся и творческие мастерские. Специалисты «Заповедников Таймыра» надеются, что долгожданный переезд состоится в сентябре нынешнего года. Параллельно продолжится стройка и в информационно-гостевом комплексе «Путораны» на озере Лама. В заливе Урванцева, где сейчас расположены альпхижины, этим летом начнётся установка сборной конструкции «Кедровый дом». Такая возможность появилась, благодаря поддержке грантовой программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Это будет большой дом в 212 квадратных метров, рассчитанный на 16 мест размещения, с просторной экогостиной и инспекторской. Стройка его начнётся в июле, природозащитники надеются уложиться в один сезон. Планируется, что информационно-гостевой комплекс «Путораны» на Ламе будет работать круглогодично, с постоянным дежурством инспекторов Объединённой дирекции. Фото Станислава Стрючкова

Просмотров:172 Объединённая дирекция заповедников Таймыра давно искала помещение для визит-центра в Норильске. Благодаря поддержке городской администрации природозащитники переедут на первый этаж дома № 24 на улице Кирова, туда, где раньше размещался киноклуб «Ретро». В прошлом году уже был составлен дизайн-проект, и подготовлена проектно-сметная документация на этот объект, а в нынешнем феврале состоялся аукцион на ремонтные работы.В помещении площадью в 534 квадратных метра разместится офис дирекции «Заповедников Таймыра» и визит-центр с экологической гостиной, где будет вестись вся просветительская работа по охране природы и развитию туризма. В нынешнем помещении - на ул. Талнахской, 22, останутся научные лаборатории с биологическими коллекциями, там же разместятся и творческие мастерские. Специалисты «Заповедников Таймыра» надеются, что долгожданный переезд состоится в сентябре нынешнего года.Параллельно продолжится стройка и в информационно-гостевом комплексе «Путораны» на озере Лама. В заливе Урванцева, где сейчас расположены альпхижины, этим летом начнётся установка сборной конструкции «Кедровый дом». Такая возможность появилась, благодаря поддержке грантовой программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Это будет большой дом в 212 квадратных метров, рассчитанный на 16 мест размещения, с просторной экогостиной и инспекторской. Стройка его начнётся в июле, природозащитники надеются уложиться в один сезон. Планируется, что информационно-гостевой комплекс «Путораны» на Ламе будет работать круглогодично, с постоянным дежурством инспекторов Объединённой дирекции.Фото Станислава Стрючкова