Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42567

17 февраля 2020, 13:02



В среду в следственном отделе по Норильску пройдёт приём граждан по личным вопросам.

Приём пройдёт по предварительной записи: тел. 46-13-39. Записавшихся ждут по адресу: ул. Завенягина, 7, 2-й подъезд, 6-й этаж. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).

Просмотров:238 Приём граждан состоится 19 февраля с 14.00 в следственном отделе по городу Норильску ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Его проведёт первый заместитель руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Красноярскому краю и Республике Хакасия полковник юстиции Алексей Ерёмин.Приём пройдёт по предварительной записи: тел. 46-13-39. Записавшихся ждут по адресу: ул. Завенягина, 7, 2-й подъезд, 6-й этаж. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт).