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17 февраля 2020, 13:03



«Заповедники Таймыра» высадят «десант» в школах большого Норильска.

На это направлен и другой проект «Объединённой дирекции заповедников Таймыра» - «Заповедный диктант». Его планируется провести в Норильске ко Дню работников заповедной системы, который отмечается 14 октября. «В отличие от других видов тотальных диктантов, «Заповедный» не проверяет знания, а несёт их», - объяснила начальник отдела экологического просвещения и туризма Мария Просекина. Фото Станислава Стрючкова

Просмотров:177 Специалисты отдела экологического просвещения и туризма совместно с управлением образования администрации Норильска запускают новый проект под рабочим названием «Дни «Заповедников Таймыра» в школе №...». Уже в конце февраля «десант» зоологов, ботаников и экологов на неделю придёт в одно из норильских учреждений образования. Учеников ожидают викторины, лекции и фотовыставки, посвящённые заповедной системе. Им не просто расскажут о защите природы, но подробно объяснят - кого, от кого и почему надо защищать. К работе со школьниками планируют привлекать на только штатных специалистов Объединённой дирекции, но и приезжих учёных, чтобы стимулировать у детей интерес к науке.На это направлен и другой проект «Объединённой дирекции заповедников Таймыра» - «Заповедный диктант». Его планируется провести в Норильске ко Дню работников заповедной системы, который отмечается 14 октября. «В отличие от других видов тотальных диктантов, «Заповедный» не проверяет знания, а несёт их», - объяснила начальник отдела экологического просвещения и туризма Мария Просекина.Фото Станислава Стрючкова