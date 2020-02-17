Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42569

17 февраля 2020, 13:42



Предупреждён - значит вооружён. Полицейские и общественники усиливают работу с доверчивыми норильчанами.

В норильском отделе полиции состоялся круглый стол по вопросам профилактики мошенничества. В обсуждении участвовали полицейские, члены Общественного совета при Отделе МВД России по городу Норильску, а также представители общественных организаций города. Начальник уголовного розыска ОМВД по Норильску подполковник полиции Виталий Цауня и заместитель начальника ОМВД подполковник внутренней службы Мурад Вагабов рассказали о том, что вместе с развитием цифровых технологий совершенствуют свои преступные схемы обогащения и мошенники. За весь прошлый год сумма ущерба, который понесли норильчане от мошенников, составила 12 миллионов рублей, а за январь текущего года уже почти 3 миллиона. Чаще прочего мошенники представляются работниками службы безопасности банков. Также встречаются другие виды обмана – покупки товаров и услуг на сайтах, когда людям не возвращают переданный задаток. Были мошенничества под предлогом помощи в получении кредита, а также новый вид – людям предлагают помощь в получении выплат в связи с долгим проживанием на Севере. Жертвой обмана стал 77-летний мужчина. Во время круглого стола прозвучало мнение о необходимости принятия кардинальных мер по профилактике подобного рода преступлений и необходимости массового информирования населения. В ходе заседания намечены конкретные мероприятия профилактического характера; разработаны новые памятки с актуализацией современных схем обмана, предназначенные для распространения не только в организациях, учреждениях, но и на различных информационных платформах в интернете.

Просмотров:179 В норильском отделе полиции состоялся круглый стол по вопросам профилактики мошенничества. В обсуждении участвовали полицейские, члены Общественного совета при Отделе МВД России по городу Норильску, а также представители общественных организаций города.Начальник уголовного розыска ОМВД по Норильску подполковник полиции Виталий Цауня и заместитель начальника ОМВД подполковник внутренней службы Мурад Вагабов рассказали о том, что вместе с развитием цифровых технологий совершенствуют свои преступные схемы обогащения и мошенники. За весь прошлый год сумма ущерба, который понесли норильчане от мошенников, составила 12 миллионов рублей, а за январь текущего года уже почти 3 миллиона. Чаще прочего мошенники представляются работниками службы безопасности банков. Также встречаются другие виды обмана – покупки товаров и услуг на сайтах, когда людям не возвращают переданный задаток. Были мошенничества под предлогом помощи в получении кредита, а также новый вид – людям предлагают помощь в получении выплат в связи с долгим проживанием на Севере. Жертвой обмана стал 77-летний мужчина.Во время круглого стола прозвучало мнение о необходимости принятия кардинальных мер по профилактике подобного рода преступлений и необходимости массового информирования населения. В ходе заседания намечены конкретные мероприятия профилактического характера; разработаны новые памятки с актуализацией современных схем обмана, предназначенные для распространения не только в организациях, учреждениях, но и на различных информационных платформах в интернете.