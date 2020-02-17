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17 февраля 2020, 14:34



Норильчане почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

31 год назад завершился вывод советских войск из Афганистана. Многие историки и аналитики называют войну в Афганистане самым жестоким и кровопролитным полем боя, развёрнутым после Великой Отечественной войны. 15 февраля – памятная дата, установленная, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. В этот день вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и других российских военнослужащих, принимавших участие в более чем 30 вооружённых конфликтах за пределами страны. В эту скорбную дату важные и трогательные слова произнесли: заместитель главы города Норильска по взаимодействию с правоохранительными органами генерал-лейтенант ФСБ России Фёдор Чередниченко, председатель Совета ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Валерий Шабурин, военный комиссар города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края Валерий Нестеров, заместитель руководителя отдела Норильской епархии по взаимодействию с силовыми структурами и правоохранительными органами иерей Сергий Харцыз. В завершении мероприятия была объявлена минута молчания и все пришедшие возложили цветы к памятнику-мемориалу. Фото из открытых источников

Просмотров:189 15 февраля у памятника-мемориала «Чёрный тюльпан» состоялась церемония возложения цветов, посвящённая Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.31 год назад завершился вывод советских войск из Афганистана. Многие историки и аналитики называют войну в Афганистане самым жестоким и кровопролитным полем боя, развёрнутым после Великой Отечественной войны. 15 февраля – памятная дата, установленная, чтобы напомнить об этом событии, а также в память о более 14 тысячах советских солдат и офицеров, не вернувшихся с афганской войны. В этот день вспоминают не только ветеранов войны в Афганистане, но и других российских военнослужащих, принимавших участие в более чем 30 вооружённых конфликтах за пределами страны.В эту скорбную дату важные и трогательные слова произнесли: заместитель главы города Норильска по взаимодействию с правоохранительными органами генерал-лейтенант ФСБ России Фёдор Чередниченко, председатель Совета ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Валерий Шабурин, военный комиссар города Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края Валерий Нестеров, заместитель руководителя отдела Норильской епархии по взаимодействию с силовыми структурами и правоохранительными органами иерей Сергий Харцыз.В завершении мероприятия была объявлена минута молчания и все пришедшие возложили цветы к памятнику-мемориалу.Фото из открытых источников