17 февраля 2020, 14:38



Команда «РобоНикель» взяла 5 наград на First Russia Robotics Championship.

Просмотров:184 Национальный чемпионат прошёл с 13 по 15 февраля в Красноярске. Его участниками стали 1,5 тысячи школьников из 70 городов России, Казахстана, Эстонии и Румынии.Наши ребята из Норильска заняли первое место в категории FIRST Lego League. Команда Romantic Robot – Харченко Степан, Усков Денис, Чернов Никита - стали победителями в номинации «Презентация проекта». «Альфа»-team – Полеев Алексей и Демчук Максим – заняли второе место в номинации «Судейский проект». Ученики из Заполярного «Полярные совы» Бедонин Евгений, Гмырин Николай, Ковалев Григорий, Кривенко Илья, Кудряшов Игнатий и Штанько Тихон заняли третье место в номинации «Представление робота» той же категории.Самые юные ребята, представляющие Дворец творчества детей и молодёжи Норильска (Загоруйко Варвара, Якимов Кирилл и Якимов Матвей, Демедёнок Андрей и Урбан Захар) стали абсолютными победителями в номинациях «Лучший инженерный блокнот» и «Инновационное решение» категории FIRST Lego League JUNIOR. А команда станции юных техников под руководством Надежды Брюхановой взяла первое место в номинации «Стратегия и инновация».Фото из открытых источников