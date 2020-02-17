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17 февраля 2020, 14:58

Норильские школьники разработали проект метро для Таймыра.


Участники всероссийского чемпионата по робототехнике с международным участием FIRST RUSSIA ROBOTICS CHAMPIONSHIP представили в столице региона свои идеи по развитию общественного транспорта в крупных городах. Об этом рассказали сегодня в мэрии Красноярска.
Школьники из Норильска, в частности, предположили, что необходимость метро в столице края преувеличена, городской транспорт здесь исправно работает. Зато в Норильске с его суровым климатом работа наземного транспорта зачастую невозможна. Ребята хотят построить в северном городе «экологичную подземку» – метро на ветрогенераторах.
- Мы хотим, чтобы в любую погоду жители Норильска могли ездить в Дудинку, Кайеркан или Талнах. У нас есть специалисты, имеющие большой опыт в строительстве подземных рудников, мне кажется, именно они смогли бы построить удобное и безопасное метро, - рассказал один из авторов проекта.
А участники из Липецка считают, что будущее - за электробусами. Ребята спроектировали и построили парковку с функцией ультрабыстрой зарядки электротранспорта. Такие парковки площадью в 70 квадратных метров юные инженеры предлагают размещать на конечных остановках транспорта. По их словам, роторная (карусельная) парковка выполняет оборот загрузки и зарядки транспорта за шесть минут. При этом используется разработанная в Сколково ультрабыстрая зарядка, а запаса батарей хватает до следующей конечной остановки. Одновременно могут заряжаться до шести электробусов.
Красноярская команда Future of Siberia представила инновационные автобус, остановки и механизм для быстрой и безопасной посадки/высадки маломобильных пассажиров. Автобусы, по замыслу ребят, будут оборудованы датчиками, а остановки - площадками с особым покрытием для посадки инвалидов, на которое датчики будут реагировать.
Фото: admkrsk.ru

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14:22   Семейный подряд. Двое братьев могут сесть в тюрьму на восемь лет за пять краснокнижных рыб. 14:11   Школьников края приглашают к участию во всероссийской акции «Родные языки России».
13:49   Рособрнадзор продлил сроки подачи заявлений на участие в ГИА-9 до 2 марта. 12:47   Сегодня, в День всех влюблённых, в Норильске поженятся 13 пар.
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11:08   В крае запустят платформу для онлайн-голосований. 10:53   Не от тех деньги спасал. Молодой норильчанин лишился 950 тысяч рублей.
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16:14   15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, норильчане соберутся у «Чёрного тюльпана». 15:59   Публичная библиотека передала берестяные грамоты хранителю фондов Новгородского музея Алексею Андриенко.
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