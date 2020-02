Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42572

17 февраля 2020, 14:58



Норильские школьники разработали проект метро для Таймыра.

Школьники из Норильска, в частности, предположили, что необходимость метро в столице края преувеличена, городской транспорт здесь исправно работает. Зато в Норильске с его суровым климатом работа наземного транспорта зачастую невозможна. Ребята хотят построить в северном городе «экологичную подземку» – метро на ветрогенераторах. - Мы хотим, чтобы в любую погоду жители Норильска могли ездить в Дудинку, Кайеркан или Талнах. У нас есть специалисты, имеющие большой опыт в строительстве подземных рудников, мне кажется, именно они смогли бы построить удобное и безопасное метро, - рассказал один из авторов проекта. А участники из Липецка считают, что будущее - за электробусами. Ребята спроектировали и построили парковку с функцией ультрабыстрой зарядки электротранспорта. Такие парковки площадью в 70 квадратных метров юные инженеры предлагают размещать на конечных остановках транспорта. По их словам, роторная (карусельная) парковка выполняет оборот загрузки и зарядки транспорта за шесть минут. При этом используется разработанная в Сколково ультрабыстрая зарядка, а запаса батарей хватает до следующей конечной остановки. Одновременно могут заряжаться до шести электробусов. Красноярская команда Future of Siberia представила инновационные автобус, остановки и механизм для быстрой и безопасной посадки/высадки маломобильных пассажиров. Автобусы, по замыслу ребят, будут оборудованы датчиками, а остановки - площадками с особым покрытием для посадки инвалидов, на которое датчики будут реагировать. Фото: admkrsk.ru

