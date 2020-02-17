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17 февраля 2020, 15:36



В 13-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» поделил очки с екатеринбургской «Синарой».

Уже на второй минуте игры капитан северян Сергей Сергеев выходит на идеальную для удара позицию и, получив передачу от Ришата Котлярова, в одно касание пробивает точно в цель – 1:0. До перерыва хозяева площадки предприняли ещё ряд опасных атак, но гости смогли отстоять свои ворота в неприкосновенности. Следующий гол случился только после перерыва, когда на 28-й минуте голевым чутьём блеснул Владислав Шаяхметов – 2:0. На это уральцы ответили образцовой атакой, которую завершил Роман Букин, на 32-й минуте сокративший отставание. Он же за шесть минут до конца матча свёл старания норильчан до минимума, сравняв счёт. На 45-й минуте новичок «Норильского никеля» Жулио Занотто отметился голом после розыгрыша углового – 3:2. В надежде спасти игру, «Синара» заменила вратаря на пятого полевого, но сразу же за это поплатилась: сперва голкипер хозяев Иван Поддубный отличился со своей половины площадки, а затем и Павел Сучилин, не встретив никакого сопротивления, поставил точку в игре – 5:2 в пользу «Норильского никеля». В ответном поединке вновь счёт открыли никельщики: за явное нарушение правил судья назначил шестиметровый удар в сторону ворот гостей, который уверенно реализовал Шаяхметов. Лишь на 27-й минуте «Синара» смогла ответить результативным прессингом, когда Егор Иванов удачно замкнул розыгрыш углового. Три минуты спустя Котляров вывел северян вперёд – 2:1, на что не менее эффективной игрой на острие атаки ответил Сергей Сорокин, вновь восстановив равенство в счёте – 2:2. На 38-й минуте Шаяхметов, оказавшись в нужное время в нужном месте, успешно сыграл на добивание и таким образом оформил дубль – 3:2. Тем не менее концовка встречи осталась за уральцами: блеснув голевым чутьём, за пару минут до финальной сирены Иванов забил два гола и принёс своей команде волевую победу - 4:3 в пользу «Синары». По итогам тура «Норильский никель» остался на пятом месте турнирной таблицы, имея в своём активе 33 очка после 24 игр. В следующий раз подопечные Евгения Куксевича выйдут на паркет в рамках полуфинала Кубка России против нижегородского «Оргхима». Встречи состоятся 27 февраля в Нижнем Новгороде и 1 марта – в Норильске. Ближайшие же матчи в рамках Суперлиги норильчане проведут 7-8 марта в Тюмени, где сыграют с местным одноимённым клубом. Фото mfcnornik.ru

Просмотров:166 Двухматчевое противостояние прошло в Норильске на паркете Дворца спорта «Арктика». Победив в первой встрече со счётом 5:2, в ответной игре норильчане упустили победу – 3:4.Уже на второй минуте игры капитан северян Сергей Сергеев выходит на идеальную для удара позицию и, получив передачу от Ришата Котлярова, в одно касание пробивает точно в цель – 1:0. До перерыва хозяева площадки предприняли ещё ряд опасных атак, но гости смогли отстоять свои ворота в неприкосновенности. Следующий гол случился только после перерыва, когда на 28-й минуте голевым чутьём блеснул Владислав Шаяхметов – 2:0. На это уральцы ответили образцовой атакой, которую завершил Роман Букин, на 32-й минуте сокративший отставание. Он же за шесть минут до конца матча свёл старания норильчан до минимума, сравняв счёт. На 45-й минуте новичок «Норильского никеля» Жулио Занотто отметился голом после розыгрыша углового – 3:2. В надежде спасти игру, «Синара» заменила вратаря на пятого полевого, но сразу же за это поплатилась: сперва голкипер хозяев Иван Поддубный отличился со своей половины площадки, а затем и Павел Сучилин, не встретив никакого сопротивления, поставил точку в игре – 5:2 в пользу «Норильского никеля».В ответном поединке вновь счёт открыли никельщики: за явное нарушение правил судья назначил шестиметровый удар в сторону ворот гостей, который уверенно реализовал Шаяхметов. Лишь на 27-й минуте «Синара» смогла ответить результативным прессингом, когда Егор Иванов удачно замкнул розыгрыш углового. Три минуты спустя Котляров вывел северян вперёд – 2:1, на что не менее эффективной игрой на острие атаки ответил Сергей Сорокин, вновь восстановив равенство в счёте – 2:2. На 38-й минуте Шаяхметов, оказавшись в нужное время в нужном месте, успешно сыграл на добивание и таким образом оформил дубль – 3:2. Тем не менее концовка встречи осталась за уральцами: блеснув голевым чутьём, за пару минут до финальной сирены Иванов забил два гола и принёс своей команде волевую победу - 4:3 в пользу «Синары».По итогам тура «Норильский никель» остался на пятом месте турнирной таблицы, имея в своём активе 33 очка после 24 игр. В следующий раз подопечные Евгения Куксевича выйдут на паркет в рамках полуфинала Кубка России против нижегородского «Оргхима». Встречи состоятся 27 февраля в Нижнем Новгороде и 1 марта – в Норильске. Ближайшие же матчи в рамках Суперлиги норильчане проведут 7-8 марта в Тюмени, где сыграют с местным одноимённым клубом.Фото mfcnornik.ru