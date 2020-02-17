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17 февраля 2020, 15:58



В Норильске разыграли Кубок города по шахматному блицу.

Соревнования, стартовавшие месяц назад, прошли на стадионе «Заполярник» в четыре этапа по так называемой швейцарской системе. В финальных баталиях приняли участие десять лучших шахматистов со всех районов Норильска. Победителей и призёров выявляли по круговой системе. В итоговом зачёте первое место занял Игорь Николаев с результатом восемь с половиной очков, вторым стал Сергей Дудин (7,5), третьим – Денис Вертилецкий (5,5). На очереди у норильских шахматистов - блицтурнир, посвящённый Дню защитника Отечества. Фото участников соревнований

Просмотров:159 Соревнования, стартовавшие месяц назад, прошли на стадионе «Заполярник» в четыре этапа по так называемой швейцарской системе. В финальных баталиях приняли участие десять лучших шахматистов со всех районов Норильска. Победителей и призёров выявляли по круговой системе.В итоговом зачёте первое место занял Игорь Николаев с результатом восемь с половиной очков, вторым стал Сергей Дудин (7,5), третьим – Денис Вертилецкий (5,5).На очереди у норильских шахматистов - блицтурнир, посвящённый Дню защитника Отечества.Фото участников соревнований