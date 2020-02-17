Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42575

17 февраля 2020, 16:35



В Норильске ожидается ухудшение погоды.

Сегодня с 19.00 объявляется штормовое предупреждение по очень сильному ветру. На завтра синоптики таймырского Гидрометцентра прогнозируют снег, метель, видимость 1-2 км, ветер южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью и днём -8... -13ºС.В Талнахе и Кайеркане ожидаются порывы ветра 22-27 м/с. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:780 Сегодня с 19.00 объявляется штормовое предупреждение по очень сильному ветру. На завтра синоптики таймырского Гидрометцентра прогнозируют снег, метель, видимость 1-2 км, ветер южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, температура воздуха ночью и днём -8... -13ºС.В Талнахе и Кайеркане ожидаются порывы ветра 22-27 м/с.Фото Дениса Кожевникова