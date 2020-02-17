Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42576

17 февраля 2020, 16:43



Сотрудница одной из норильских фирм присвоила себе два миллиона рублей и за это может сесть в тюрьму на десять лет.

Когда всё это вскрылось, на женщину завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата в крупном размере», максимальное наказание по которой - лишение свободы на десять лет. Решения суда дама дожидается под подпиской о невыезде. Фото из открытых источников

Просмотров:188 Уголовное дело уже направлено в суд. Обвиняемая - 39-летняя норильчанка, бывший менеджер фирмы по продаже и установке изделий из ПВХ. Работая с клиентами, она приняла крупную сумму денег. Часть из них она потратила на нужды предприятия, а оставшиеся почти два миллиона рублей присвоила себе.Когда всё это вскрылось, на женщину завели уголовное дело по статье «Присвоение или растрата в крупном размере», максимальное наказание по которой - лишение свободы на десять лет. Решения суда дама дожидается под подпиской о невыезде.Фото из открытых источников