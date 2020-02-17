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17 февраля 2020, 17:12



«Легенду о солнце» расскажут в Городском центре культуры дудинские шаманы.

Юные зрители смогут принять участие в интерактивной части спектакля и помочь главным героям отыскать между ледяных торосов свирепого медведя. Представление, в котором органично объединились фольклор, танцы и музыка народов Таймыра, посвящено 50-летнему юбилею заслуженного коллектива народного творчества РФ, таймырского ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро». В спектакле задействованы актёры Камерного театра, артисты ансамбля «Хэйро», а также вокальная группа «Сулускан» Городского дома культуры Дудинки. Особую атмосферу сказочному действу придают костюмы артистов, выполненные по эскизам художника Камерного театра Владимира Лобанова. Билеты на представление можно приобрести в кассе ГЦК, тел. 22-99-14.

Просмотров:142 Красочное представление для взрослых и детей в постановке режиссёра дудинского Городского дома культуры Катерины Ушаковой представят норильчанам 3 марта в 14.30 и в 18.00. Это история о том, как сталкиваются силы добра и зла, зимы и лета в непримиримой схватке. И чтобы спасти Таймыр от чёрной пурги, вечного холода и прекратить противостояние двух гордых и упрямых шаманов, объединились силы оленя Тузтах, мудрой полярной совы Сэрне, куропатки Лыдако и медведя Туунбака.Юные зрители смогут принять участие в интерактивной части спектакля и помочь главным героям отыскать между ледяных торосов свирепого медведя.Представление, в котором органично объединились фольклор, танцы и музыка народов Таймыра, посвящено 50-летнему юбилею заслуженного коллектива народного творчества РФ, таймырского ансамбля песни и танца народов Севера «Хэйро». В спектакле задействованы актёры Камерного театра, артисты ансамбля «Хэйро», а также вокальная группа «Сулускан» Городского дома культуры Дудинки.Особую атмосферу сказочному действу придают костюмы артистов, выполненные по эскизам художника Камерного театра Владимира Лобанова.Билеты на представление можно приобрести в кассе ГЦК, тел. 22-99-14.