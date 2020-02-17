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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:12 «Легенду о солнце» расскажут в Городском центре культуры дудинские шаманы.
16:43 Сотрудница одной из норильских фирм присвоила себе два миллиона рублей и за это может сесть в тюрьму на десять лет.
16:35 В Норильске ожидается ухудшение погоды.
15:58 В Норильске разыграли Кубок города по шахматному блицу.
15:36 В 13-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» поделил очки с екатеринбургской «Синарой».
14:58 Норильские школьники разработали проект метро для Таймыра.
14:38 Команда «РобоНикель» взяла 5 наград на First Russia Robotics Championship.
14:34 Норильчане почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
13:42 Предупреждён - значит вооружён. Полицейские и общественники усиливают работу с доверчивыми норильчанами.
13:03 «Заповедники Таймыра» высадят «десант» в школах большого Норильска.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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