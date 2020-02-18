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18 февраля 2020, 11:55



Норильчанин разбил молотком иномарку приятеля за инакомыслие.

Владелец иномарки заявил в полицию. По факту порчи имущества дознаватели ОМВД России по г. Норильску возбудили уголовное дело. Оно уже передано в суд. По статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Просмотров:158 Инцидент произошёл в Кайеркане. Двое приятелей разошлись во мнениях, спор перерос в конфликт. Один из оппонентов в ярости схватил молоток и начал колотить им по «Мерседесу» обидчика. По оценке экспертов, ущерб составил более 40 тысяч рублей.Владелец иномарки заявил в полицию. По факту порчи имущества дознаватели ОМВД России по г. Норильску возбудили уголовное дело. Оно уже передано в суд. По статье «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества» предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.