Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42579

18 февраля 2020, 12:51



На «Транзит» поедет «Папа». Стало известно решение экспертного совета VI Межрегионального театрального фестиваля-конкурса.

На фестивале этого года будут представлены спектакли известных норильским театралам режиссёров: Курганский городской театр покажет «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева в постановке Дмитрия Акриша (поставившего в Норильске спектакль «Наизнанку»), Новокузнецкий драматический театр привезёт «Сказки Венского леса» Эдёна фон Хорвата в постановке Андреаса Мерц-Райкова (создавшего у нас «Кошмар на улице Лурсин»), а Сахалинский международный театральный центр им. Чехова представит «Экстремалов» Фолькера Шмидта в постановке Петра Шерешевского (автора норильских спектаклей «Дядя Ваня», «Женитьба»). В афише будущего фестиваля Красноярский край представлен также работами «Мы, герои» (Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина), «Хроники Нарнии. Племянник чародея» (Красноярский театр юного зрителя), «Я нанял убийцу» (Шарыповский городской драматический театр). Фото Владимира Макушкина

Просмотров:125 «Ново-Сибирский транзит» пройдёт в столице Сибири 20-28 мая. Театроведы - Ирина Алпатова, Анна Банасюкевич, Оксана Ефременко, Татьяна Тихоновец, Евгений Авраменко, Владимир Спешков, Глеб Ситковский, Олег Лоевский, председатель экспертного совета, – отсмотрев несколько новых спектаклей норильского драмтеатра, посчитали возможным включить в программу творческого форума постановку прошлого сезона Анны Бабановой «Папа» по пьесе Флориана Зеллера. Напомним, спектакль на российской сцене был поставлен впервые. А по результатам зрительского голосования заслуженный артист России Сергей Ребрий и артистка Варвара Бабаянц за роли в спектакле отмечены народной премией «Зрительское признание». Теперь им предстоит поездка в Новосибирск, где на сценических площадках «Транзита» встретятся спектакли 16 театров: из Кургана, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Омска, Тюмени, Улан-Удэ, Шарыпово. В общей сложности - 18 спектаклей из 11 городов. Количество заявок, рассмотренных экспертами, стало рекордным за историю фестиваля - 130.На фестивале этого года будут представлены спектакли известных норильским театралам режиссёров: Курганский городской театр покажет «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева в постановке Дмитрия Акриша (поставившего в Норильске спектакль «Наизнанку»), Новокузнецкий драматический театр привезёт «Сказки Венского леса» Эдёна фон Хорвата в постановке Андреаса Мерц-Райкова (создавшего у нас «Кошмар на улице Лурсин»), а Сахалинский международный театральный центр им. Чехова представит «Экстремалов» Фолькера Шмидта в постановке Петра Шерешевского (автора норильских спектаклей «Дядя Ваня», «Женитьба»). В афише будущего фестиваля Красноярский край представлен также работами «Мы, герои» (Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина), «Хроники Нарнии. Племянник чародея» (Красноярский театр юного зрителя), «Я нанял убийцу» (Шарыповский городской драматический театр).Фото Владимира Макушкина