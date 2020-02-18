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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
16:08 В понедельник произошло семь ДТП, в трёх пострадали люди.
16:02 Глава Норильска Ринат Ахметчин подвёл итоги работы за прошлый год.
14:49 В Норильске проходит розыгрыш Кубка города по армрестлингу.
14:46 На припаркованный во дворе ул. Кирова, 29, автомобиль упала глыба льда.
14:05 Норильчанам предлагают бесплатную юридическую помощь.
13:54 Определился победитель Кубка Норильска по мини-футболу. В финале встретились «Океан» и «Норильский никель-М».
12:55 По итогам 2019 года награждены лучшие спортсмены и тренеры Норильска.
12:51 На «Транзит» поедет «Папа». Стало известно решение экспертного совета VI Межрегионального театрального фестиваля-конкурса.
11:55 Норильчанин разбил молотком иномарку приятеля за инакомыслие.
17:12 «Легенду о солнце» расскажут в Городском центре культуры дудинские шаманы.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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