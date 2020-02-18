Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/42579
18 февраля 2020, 12:51

На «Транзит» поедет «Папа». Стало известно решение экспертного совета VI Межрегионального театрального фестиваля-конкурса.


«Ново-Сибирский транзит» пройдёт в столице Сибири 20-28 мая. Театроведы - Ирина Алпатова, Анна Банасюкевич, Оксана Ефременко, Татьяна Тихоновец, Евгений Авраменко, Владимир Спешков, Глеб Ситковский, Олег Лоевский, председатель экспертного совета, – отсмотрев несколько новых спектаклей норильского драмтеатра, посчитали возможным включить в программу творческого форума постановку прошлого сезона Анны Бабановой «Папа» по пьесе Флориана Зеллера. Напомним, спектакль на российской сцене был поставлен впервые. А по результатам зрительского голосования заслуженный артист России Сергей Ребрий и артистка Варвара Бабаянц за роли в спектакле отмечены народной премией «Зрительское признание». Теперь им предстоит поездка в Новосибирск, где на сценических площадках «Транзита» встретятся спектакли 16 театров: из Кургана, Красноярска, Новокузнецка, Новосибирска, Омска, Тюмени, Улан-Удэ, Шарыпово. В общей сложности - 18 спектаклей из 11 городов. Количество заявок, рассмотренных экспертами, стало рекордным за историю фестиваля - 130.
На фестивале этого года будут представлены спектакли известных норильским театралам режиссёров: Курганский городской театр покажет «Похороните меня за плинтусом» Павла Санаева в постановке Дмитрия Акриша (поставившего в Норильске спектакль «Наизнанку»), Новокузнецкий драматический театр привезёт «Сказки Венского леса» Эдёна фон Хорвата в постановке Андреаса Мерц-Райкова (создавшего у нас «Кошмар на улице Лурсин»), а Сахалинский международный театральный центр им. Чехова представит «Экстремалов» Фолькера Шмидта в постановке Петра Шерешевского (автора норильских спектаклей «Дядя Ваня», «Женитьба»). В афише будущего фестиваля Красноярский край представлен также работами «Мы, герои» (Красноярский драматический театр им. А. С. Пушкина), «Хроники Нарнии. Племянник чародея» (Красноярский театр юного зрителя), «Я нанял убийцу» (Шарыповский городской драматический театр).
Фото Владимира Макушкина
Просмотров:125
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 18 февраля 2020 
16:08   В понедельник произошло семь ДТП, в трёх пострадали люди. 16:02   Глава Норильска Ринат Ахметчин подвёл итоги работы за прошлый год.
14:49   В Норильске проходит розыгрыш Кубка города по армрестлингу. 14:46   На припаркованный во дворе ул. Кирова, 29, автомобиль упала глыба льда.
14:05   Норильчанам предлагают бесплатную юридическую помощь. 13:54   Определился победитель Кубка Норильска по мини-футболу. В финале встретились «Океан» и «Норильский никель-М».
12:55   По итогам 2019 года награждены лучшие спортсмены и тренеры Норильска. 12:51   На «Транзит» поедет «Папа». Стало известно решение экспертного совета VI Межрегионального театрального фестиваля-конкурса.
11:55   Норильчанин разбил молотком иномарку приятеля за инакомыслие.

 17 февраля 2020 
17:12   «Легенду о солнце» расскажут в Городском центре культуры дудинские шаманы. 16:43   Сотрудница одной из норильских фирм присвоила себе два миллиона рублей и за это может сесть в тюрьму на десять лет.
16:35   В Норильске ожидается ухудшение погоды. 15:58   В Норильске разыграли Кубок города по шахматному блицу.
15:36   В 13-м туре Суперлиги МФК «Норильский никель» поделил очки с екатеринбургской «Синарой». 14:58   Норильские школьники разработали проект метро для Таймыра.
14:38   Команда «РобоНикель» взяла 5 наград на First Russia Robotics Championship. 14:34   Норильчане почтили память россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
13:42   Предупреждён - значит вооружён. Полицейские и общественники усиливают работу с доверчивыми норильчанами. 13:03   «Заповедники Таймыра» высадят «десант» в школах большого Норильска.
13:02   В среду в следственном отделе по Норильску пройдёт приём граждан по личным вопросам. 12:47   «Заповедники Таймыра» в этом году откроют долгожданный визит-центр.
12:43   «Норникель» проведёт второй телемост между топ-менеджерами и сотрудниками. 11:40   В Международный день книгодарения централизованная библиотечная система Норильска отпраздновала свой юбилей.
11:37   В норильской школе-интернате для детей с ограниченными возможностями впервые прошёл краевой конкурс «Лучший по профессии - 2020».

 16 февраля 2020 
20:48   Благотворительный хоккейный матч прошёл в Дудинке

 15 февраля 2020 
19:15   Власти Норильска и представители духовенства посетили Снежногорск. 15:04   В кинокомплексе "Родина" прошёл премьерный показ фильма "Чёрное пальто".
15:01   На Медном заводе прошёл модный показ российских дизайнеров.

 14 февраля 2020 
17:15   Уже в эти выходные пройдёт благотворительный матч по хоккею с шайбой «Добрый лёд Таймыра». 16:35   Сегодня в публичной библиотеке прошёл исторический час, посвященный Дню вывода советских войск из Афганистана.
16:34   Комитет Госдумы одобрил поправки о расширении программы маткапитала. 16:30   Стартовал краевой конкурс исследовательских работ «Воинская доблесть».
16:20   Комитет Госдумы предложит продлить приём поправок к Конституции. 15:51   Авария на кайерканской дороге стала причиной ограничения движения транспорта.
15:40   Глава города Ринат Ахметчин вручил выпускнику детского дома Дмитрию Костенко ключи от отремонтированной квартиры. 14:26   В норильский бюджет на 2020 год планируют внести изменения.
14:22   Семейный подряд. Двое братьев могут сесть в тюрьму на восемь лет за пять краснокнижных рыб. 14:11   Школьников края приглашают к участию во всероссийской акции «Родные языки России».
13:49   Рособрнадзор продлил сроки подачи заявлений на участие в ГИА-9 до 2 марта. 12:47   Сегодня, в День всех влюблённых, в Норильске поженятся 13 пар.
12:26   Заключены муниципальные контракты на оказание услуги по отлову и содержанию бездомных животных. 11:38   В эти выходные МФК «Норильский никель» примет дома «Синару» из Екатеринбурга.
11:08   В крае запустят платформу для онлайн-голосований. 10:53   Не от тех деньги спасал. Молодой норильчанин лишился 950 тысяч рублей.
10:41   15 февраля в «Родине» пройдут открытые кинопоказы.

 13 февраля 2020 
17:59   «Жара» наступит в Молодёжном центре Кайеркана уже 15 февраля. 17:52   Глава города Ринат Ахметчин вручил медаль к 75-летию Победы ветерану труда Антонине Третьяковой.
17:33   Нанимателям служебного жилья и квартир по социальному найму планируют увеличить сумму возмещения расходов на ремонт. 16:15   Владимир Путин поддержал проект «Восток Ойл», который будет реализован на севере Красноярского края.
16:14   15 февраля, в День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, норильчане соберутся у «Чёрного тюльпана».




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх