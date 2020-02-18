Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42580

18 февраля 2020, 12:55



По итогам 2019 года награждены лучшие спортсмены и тренеры Норильска.

На встрече, организованной управлением по спорту администрации Норильска, по традиции собралась вся спортивная общественность города. С приветственной речью к норильчанам обратился глава Норильска Ринат Ахметчин. Он отметил большой вклад спортсменов в улучшение общего имиджа города и пожелал им не останавливаться на достигнутом и покорять новые высоты. Градоначальник вручил героям дня награды за заслуги перед заполярным спортом, добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в социально-экономическое развитие Норильска. 2019 год принёс норильчанам на соревнованиях всероссийского уровня 4 золотых награды, 7 серебряных и 2 бронзовых, на состязаниях Сибирского Федерального округа - 25 золотых наград, 11 серебряных, 36 бронзовых, на краевых - 90 золотых, 79 серебряных и 160 бронзовых. В прошлом году более 70 тысяч норильчан приняли участие в различных спортивных акциях, таких как «Кросс нации», «Лыжня России» и многих других. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:152 Не обошли стороной «Заполярную Правду» - наша газета в очередной раз получила почётный кубок за пропаганду здорового образа жизни и помощь в развитии спорта и физической культуры.На встрече, организованной управлением по спорту администрации Норильска, по традиции собралась вся спортивная общественность города. С приветственной речью к норильчанам обратился глава Норильска Ринат Ахметчин. Он отметил большой вклад спортсменов в улучшение общего имиджа города и пожелал им не останавливаться на достигнутом и покорять новые высоты. Градоначальник вручил героям дня награды за заслуги перед заполярным спортом, добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в социально-экономическое развитие Норильска.2019 год принёс норильчанам на соревнованиях всероссийского уровня 4 золотых награды, 7 серебряных и 2 бронзовых, на состязаниях Сибирского Федерального округа - 25 золотых наград, 11 серебряных, 36 бронзовых, на краевых - 90 золотых, 79 серебряных и 160 бронзовых. В прошлом году более 70 тысяч норильчан приняли участие в различных спортивных акциях, таких как «Кросс нации», «Лыжня России» и многих других.Фото Дениса Кожевникова