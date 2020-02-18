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18 февраля 2020, 13:54



Определился победитель Кубка Норильска по мини-футболу. В финале встретились «Океан» и «Норильский никель-М».

На пути к решающей встрече соперники провели разные по своей драматичности и содержанию матчи. В полуфинале молодёжная команда «Норильского никеля» уверенно обыграла «Надежду» - 5:0 и таким образом впервые пробилась в финал Кубка города, а «Океан» вырвал победу у прошлогоднего обладателя трофея «Ремонтника» - 6:6 (по пенальти 3:2). Финал розыгрыша прошёл на паркете Дворца спорта «Арктика». Уже в первой половине игры инициативой уверенно завладели игроки «Океана: на четыре гола, забитые ими до перерыва, «Молодёжка» смогла ответить только одним результативным ударом в створ ворот. Мяч, забитый в середине второго тайма, стал заключительным и принёс победу «Океану» - 5:1, для которого этот трофей стал первым за последние годы. По итогам игр были определены и лучшие игроки: лучшим защитником стал Сафар Оруджов, лучшим нападающим – Вугар Велиев (все «Норильский никель-М»), лучшим вратарем - Хабиб Абдуллаев, лучшим бомбардиром – Евгений Кучерявый, лучшим игроком - Абдулла Юнусов (все «Океан»). Фото участников соревнований

Просмотров:119 На пути к решающей встрече соперники провели разные по своей драматичности и содержанию матчи. В полуфинале молодёжная команда «Норильского никеля» уверенно обыграла «Надежду» - 5:0 и таким образом впервые пробилась в финал Кубка города, а «Океан» вырвал победу у прошлогоднего обладателя трофея «Ремонтника» - 6:6 (по пенальти 3:2).Финал розыгрыша прошёл на паркете Дворца спорта «Арктика». Уже в первой половине игры инициативой уверенно завладели игроки «Океана: на четыре гола, забитые ими до перерыва, «Молодёжка» смогла ответить только одним результативным ударом в створ ворот. Мяч, забитый в середине второго тайма, стал заключительным и принёс победу «Океану» - 5:1, для которого этот трофей стал первым за последние годы.По итогам игр были определены и лучшие игроки: лучшим защитником стал Сафар Оруджов, лучшим нападающим – Вугар Велиев (все «Норильский никель-М»), лучшим вратарем - Хабиб Абдуллаев, лучшим бомбардиром – Евгений Кучерявый, лучшим игроком - Абдулла Юнусов (все «Океан»).Фото участников соревнований