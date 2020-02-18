Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42582

18 февраля 2020, 14:05



Норильчанам предлагают бесплатную юридическую помощь.

Фото из открытых источников

Просмотров:124 19 февраля в норильском филиале Центра гигиены и эпидемиологии пройдёт акция по оказанию бесплатной юридической помощи. Все желающие могут проконсультироваться по вопросам потребительского характера, составлению претензий и исковых заявлений и другим. Норильчан приглашают на консультации по адресу: ул. Комсомольская, 31а, 3-й этаж, кабинет 310.Фото из открытых источников