Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42583

18 февраля 2020, 14:46



На припаркованный во дворе ул. Кирова, 29, автомобиль упала глыба льда.

Она обрушилась с крыши дома, где работали сотрудники подрядной организации. Как рассказали в управляющей компании «ЖКС», подрядчик никак не может закончить ремонт кровли и сдать объект – есть недоделки: «К работе данной организации масса претензий. И теперь их стало ещё больше». Судя по всему, возмещать ущерб владельцу авто придётся за счёт привлечённой к ремонтным работам фирмы. «Если полюбовно договориться не удастся, урегулировать конфликт придётся в суде. В ходе детального рассмотрения, в том числе, будут высчитывать и то, сколько же метров было от дома до машины», - отмечают в УК. Там же напомнили, что в соответствии со ст. 1083 ГК РФ «если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению вреда, размер возмещения должен быть уменьшен». Фото из открытых источников

Просмотров:121 Она обрушилась с крыши дома, где работали сотрудники подрядной организации.Как рассказали в управляющей компании «ЖКС», подрядчик никак не может закончить ремонт кровли и сдать объект – есть недоделки: «К работе данной организации масса претензий. И теперь их стало ещё больше».Судя по всему, возмещать ущерб владельцу авто придётся за счёт привлечённой к ремонтным работам фирмы. «Если полюбовно договориться не удастся, урегулировать конфликт придётся в суде. В ходе детального рассмотрения, в том числе, будут высчитывать и то, сколько же метров было от дома до машины», - отмечают в УК. Там же напомнили, что в соответствии со ст. 1083 ГК РФ «если грубая неосторожность самого потерпевшего содействовала возникновению вреда, размер возмещения должен быть уменьшен».Фото из открытых источников