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18 февраля 2020, 14:49



В Норильске проходит розыгрыш Кубка города по армрестлингу.

Соревнования - 7AFC – продлятся до середины марта. Уже определились победители в двух весовых категориях. В минувшие выходные сильнейших выявляли в категории до 70 кг - победу отпраздновали Аскат Шадыбаев (левая рука) и Александр Огрин (правая рука). Среди младших участников 7-13 лет первым стал Румиль Зарекеев. Впереди у спортсменов спарринги в весовых категориях до 80 кг (22 февраля), до 90 кг (29 февраля), до 100 кг (7 марта) и «абсолютка» (14 марта). Добавим, что чемпионат проводится каждую субботу с 17.00 в СРК «Арена». Подробную информацию можно узнать по номеру 8-913-504-15-45. Фото участников соревнований

Просмотров:121 Соревнования - 7AFC – продлятся до середины марта. Уже определились победители в двух весовых категориях. В минувшие выходные сильнейших выявляли в категории до 70 кг - победу отпраздновали Аскат Шадыбаев (левая рука) и Александр Огрин (правая рука). Среди младших участников 7-13 лет первым стал Румиль Зарекеев.Впереди у спортсменов спарринги в весовых категориях до 80 кг (22 февраля), до 90 кг (29 февраля), до 100 кг (7 марта) и «абсолютка» (14 марта).Добавим, что чемпионат проводится каждую субботу с 17.00 в СРК «Арена». Подробную информацию можно узнать по номеру 8-913-504-15-45.Фото участников соревнований