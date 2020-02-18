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18 февраля 2020, 16:02



Глава Норильска Ринат Ахметчин подвёл итоги работы за прошлый год.

В экономике города сохранены позитивные тенденции по большинству социально значимых показателей. Бюджет города за прошлый год исполнен с профицитом. Также Ринат Ахметчин рассказал о большой программе реновации жилья в Норильске до 2035 года, которая в настоящее время рассматривается в ряде федеральных органов исполнительной власти. В её проект включены аварийные дома и дома, относящиеся к неперспективному жилищному фонду, – гостиничного типа и хрущевки с наибольшим количеством деформаций и разрушений. Всего за период реализации планируют снести 45 аварийных и ветхих строений; реконструкцию трёх жилых домов, которые имеют историческую ценность. Кроме этого, предусмотрено строительство 97 новых жилых домов, из которых 50 представляют собой малоэтажное строительство на имеющихся ростверках, 45 – новые девятиэтажные жилые дома в Оганере и два дома – завершение строительства 9-этажных жилых домов в Центральном районе. В целом объём финансирования программы до 2035 года с учётом благоустройства придомовых территорий и устройства инженерных коммуникаций оценивается в размере 85 млрд руб. Глава Норильска пояснил, что для успешной реализации реновации жилищного фонда города потребуется привлечение средств федерального бюджета (в объеме не менее 40% от общей суммы средств программы), город и регион должны взять на себя не менее 10% совокупного объёма финансирования, и сразу половину готов заплатить «Норникель». - Приятно отметить, что Норильск имеет и большие инвестиционные планы. Например, среди планируемых к реализации предпринимательских проектов - реконструкция объекта незавершённого строительства в Центральном районе, где будет организована обширная зона для широкого спектра услуг отдыха и развлечений (пр-д Солнечный, 12); реконструкция здания под размещение магазина с детской игровой площадкой в районе Талнах (ул. Бауманская, 8); реконструкция нежилого помещения дома в Центральном районе (кафе «Раздолье», Ленинский пр., 30). Не менее важным станет возведение отелей в городе: гостиниц «Виктория», «Бизнес-отель» и «Норд-отель»», - добавил Ринат Ахметчин. Фото Ирины Яринской

Просмотров:67 Традиционный отчёт о результатах своей деятельности и работы администрации города за минувший год градоначальник представил сегодня на сессия Норильского горсовета. Доклад затронул целый ряд тем, в том числе – экономическую и инвестиционную ситуацию в городе, работу в области жилищно-коммунального и городского хозяйства, строительства, приглашения специалистов, сфер культуры, спорта и многих других.В экономике города сохранены позитивные тенденции по большинству социально значимых показателей. Бюджет города за прошлый год исполнен с профицитом.Также Ринат Ахметчин рассказал о большой программе реновации жилья в Норильске до 2035 года, которая в настоящее время рассматривается в ряде федеральных органов исполнительной власти. В её проект включены аварийные дома и дома, относящиеся к неперспективному жилищному фонду, – гостиничного типа и хрущевки с наибольшим количеством деформаций и разрушений. Всего за период реализации планируют снести 45 аварийных и ветхих строений; реконструкцию трёх жилых домов, которые имеют историческую ценность. Кроме этого, предусмотрено строительство 97 новых жилых домов, из которых 50 представляют собой малоэтажное строительство на имеющихся ростверках, 45 – новые девятиэтажные жилые дома в Оганере и два дома – завершение строительства 9-этажных жилых домов в Центральном районе.В целом объём финансирования программы до 2035 года с учётом благоустройства придомовых территорий и устройства инженерных коммуникаций оценивается в размере 85 млрд руб.Глава Норильска пояснил, что для успешной реализации реновации жилищного фонда города потребуется привлечение средств федерального бюджета (в объеме не менее 40% от общей суммы средств программы), город и регион должны взять на себя не менее 10% совокупного объёма финансирования, и сразу половину готов заплатить «Норникель».- Приятно отметить, что Норильск имеет и большие инвестиционные планы. Например, среди планируемых к реализации предпринимательских проектов - реконструкция объекта незавершённого строительства в Центральном районе, где будет организована обширная зона для широкого спектра услуг отдыха и развлечений (пр-д Солнечный, 12); реконструкция здания под размещение магазина с детской игровой площадкой в районе Талнах (ул. Бауманская, 8); реконструкция нежилого помещения дома в Центральном районе (кафе «Раздолье», Ленинский пр., 30). Не менее важным станет возведение отелей в городе: гостиниц «Виктория», «Бизнес-отель» и «Норд-отель»», - добавил Ринат Ахметчин.Фото Ирины Яринской