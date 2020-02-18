Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42586

18 февраля 2020, 16:08



В понедельник произошло семь ДТП, в трёх пострадали люди.

В Талнахе около 17 часов на улице Бауманской, 18, из-за столкновения двух автомобилей - «Ниссана» и «Лады» - пострадал пешеход, который шёл по тротуару. По предварительной версии, водитель кроссовера «Ниссан» при выезде с второстепенной дороги на главную не пропустил «Ладу». Машины выехали на тротуар и сбили пешехода. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение. Около шести часов вечера произошло ещё одно ДТП. На 15-м километре автодороги Норильск – Талнах столкнулись две иномарки. Водитель «Тойоты» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречной «Шевроле-Нивой». Водители получили травмы в виде различных ушибов, им назначено амбулаторное лечение. Автомобилисты в момент ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности, что позволило избежать более серьёзных последствий. Фото из открытых источников

Просмотров:68 Около 14 часов на улице Хантайской водитель «Тойоты- Ленд-Крузер-Прадо» при совершении обгона не убедился в безопасности своего манёвра, из-за чего внедорожник вылетел на бордюр. В результате пострадал сам водитель и пассажирка. Оба госпитализированы.В Талнахе около 17 часов на улице Бауманской, 18, из-за столкновения двух автомобилей - «Ниссана» и «Лады» - пострадал пешеход, который шёл по тротуару. По предварительной версии, водитель кроссовера «Ниссан» при выезде с второстепенной дороги на главную не пропустил «Ладу». Машины выехали на тротуар и сбили пешехода. Пострадавшему назначено амбулаторное лечение.Около шести часов вечера произошло ещё одно ДТП. На 15-м километре автодороги Норильск – Талнах столкнулись две иномарки. Водитель «Тойоты» выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение со встречной «Шевроле-Нивой». Водители получили травмы в виде различных ушибов, им назначено амбулаторное лечение. Автомобилисты в момент ДТП были пристёгнуты ремнями безопасности, что позволило избежать более серьёзных последствий.Фото из открытых источников