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18 февраля 2020, 16:43



Норильские парламентарии утвердили корректировку главного финансового документа города на текущий год.

По итогам корректировки основные параметры бюджета Норильска на 2020 год составляют: доходы - 18 млрд 338,4 млн рублей (+ 87,6 млн рублей); расходы - 19 млрд 892,6 млн рублей (+ 87,6 млн рублей); дефицит - 1 млрд 554,1 млн рублей (без изменений).

Просмотров:186 Работа велась в рамках первой сессии городского Совета в 2020 году. Корректировка бюджета произошла в связи с дополнительными поступлениями из федерального и краевого бюджетов. Как сообщалось, в городскую казну поступило 87,6 млн рублей на реализацию мероприятий в сфере городского хозяйства, образования и культуры. Также в целях эффективного расходования бюджетных средств и сохранения отдельных мер социальной поддержки были перераспределены деньги между муниципальными программами.По итогам корректировки основные параметры бюджета Норильска на 2020 год составляют: доходы - 18 млрд 338,4 млн рублей (+ 87,6 млн рублей); расходы - 19 млрд 892,6 млн рублей (+ 87,6 млн рублей); дефицит - 1 млрд 554,1 млн рублей (без изменений).