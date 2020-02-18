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18 февраля 2020, 16:44

В Норильске будет создана дирекция по строительству.


Этот вопрос одобрен парламентариями на 18-й сессии горсовета. Присутствовавший на заседании глава Норильска Ринат Ахметчин напомнил о том, что Норильск рассчитывает на принятие на федеральном уровне программы реновации жилья. Сегодня она рассматривается в ряде федеральных органов исполнительной власти. Одним из важных условий получения федерального финансирования является наличие на территории застройщика в форме юридического лица.
- Некоммерческий фонд «Дирекции по строительству» будет заниматься организационной работой по исполнению программы реновации. Учредителем её выступит городской Совет. Фонд должен быть создан до второго квартала года, когда министерства РФ начнут работу по бюджету 2021 года. Нам хотелось бы, чтобы наша программы вошла в бюджет страны следующего года, - отметил Ринат Ахметчин.
Основная деятельность фонда – работа заказчика-застройщика, то есть полное ведение проекта, от выбора земельного участка и проведения изыскательских и археологических работ, прохождения экспертизы, разработки проектно-сметной документации до строительства и ввода его в эксплуатацию, пояснил в свою очередь Дмитрий Самородов, начальник УКРиС.
Парламентарии одобрили создание дирекции. Комментируя решение, Александр Пестряков, председатель Норильского городского Совета депутатов, пояснил, что были изучены разные формы НКО, однако фонд оказался предпочтителен, поскольку позволяет в будущем войти и другим учредителям; кроме того, в нём предусмотрено создание попечительского совета и правления как важных форм контроля работы.
- Сейчас будем регистрировать дирекцию как юрлицо, разрабатывать всю необходимую для его работы документацию. Что касается персонала, мы предполагаем, что это будут сотрудники управлений администрации, МКУ, а не отельный штат. В ближайшие два-три года, если, как мы надеемся, программа будет поддержана, в городе, наконец, развернётся широкое строительство. Мы ожидаем, что финансироваться программа реновации будет как минимум из четырёх источников – федерального, краевого и местного бюджетов, а также из средств «Норникеля». Дирекция, кстати, станет той самой структурой, где будут аккумулироваться финансовые потоки. Так что наша задача – подготовиться и продолжать работу, пока принимаются решения об объёмах финансирования программы реновации, - отметил он.
Фото Ирины Яринской
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