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18 февраля 2020, 16:51



Во Дворце спорта «Арктика» прошёл городской турнир по дзюдо.

На очереди у дзюдоистов – состязания, которые состоятся в эти выходные в Кайеркане и будут посвящены Дню защитника Отечества. Ожидается, что в них примут участие более 150 юношей и девушек. Также отметим, что в марте сборная Норильска отправится в Красноярск на первенство края, где померится силами с сильнейшими соперниками со всего региона. Фото Участников соревнований

Просмотров:192 В традиционных соревнованиях приняли участие старшие юноши. Победителей и призёров определяли в четырёх возрастных группах и девяти весовых категориях.На очереди у дзюдоистов – состязания, которые состоятся в эти выходные в Кайеркане и будут посвящены Дню защитника Отечества. Ожидается, что в них примут участие более 150 юношей и девушек.Также отметим, что в марте сборная Норильска отправится в Красноярск на первенство края, где померится силами с сильнейшими соперниками со всего региона.Фото Участников соревнований