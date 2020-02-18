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18 февраля 2020, 17:02



Местные депутаты обратятся к краевым коллегам с инициативой, касающейся опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.

В состав Красноярского края входят пять муниципальных образований, относящихся к районам Крайнего Севера. При этом, для сравнения, в Норильске 183 взрослых опекаемых, на Таймыре – 30, в остальных районах – ещё меньше. В связи с чем нагрузка на одного специалиста, работающего в этой области, существенно увеличена. Помимо прочих обязанностей он проверяет условия жизни подопечных. Только за 10 месяцев прошлого года было проведено 243 проверки, распределив количество посещений на количество рабочих дней в соотношении, специалисту необходимо в день посетить 1-2 семьи. Помимо того, на время его отсутствия по болезни или в отпуске его замещение не представляется возможным: на это не предусмотрены средства из краевого бюджета. Рассмотрев эти данные, местные парламентарии решили ходатайствовать о внесении изменений в краевой закон, предусмотрев введение трёх дополнительных ставок специалистов (по одному в каждом районе Норильска и один – в посёлке Снежногорск). Это позволит повысить эффективность опеки, попечительства и патронажа над совершеннолетними норильчанами. - Мы выступаем за то, чтобы в действующей редакции в качестве показателя распределения между муниципальными образованиями общего объёма субвенций была не только численность опекаемых на территории, но и административно-территориальным деление, учёт географического положения и территориальных особенностей районов, - отметили депутаты. Фото Ирины Яринской

Просмотров:173 В ходе 18-й сессии городского Совета местные парламентарии решили обратиться в край по переданным государственным полномочиям по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан, а также в сфере патронажа. Сегодня эти функции в Норильске выполняет один специалист, на которого приходится 183 подопечных. «Нет учёта районности города, а ведь среди этих людей - недееспособные либо частично недееспособные люди, и нельзя допустить, чтобы их не навестили, скажем, из-за закрытой дороги», - отметили депутаты.В состав Красноярского края входят пять муниципальных образований, относящихся к районам Крайнего Севера. При этом, для сравнения, в Норильске 183 взрослых опекаемых, на Таймыре – 30, в остальных районах – ещё меньше. В связи с чем нагрузка на одного специалиста, работающего в этой области, существенно увеличена. Помимо прочих обязанностей он проверяет условия жизни подопечных. Только за 10 месяцев прошлого года было проведено 243 проверки, распределив количество посещений на количество рабочих дней в соотношении, специалисту необходимо в день посетить 1-2 семьи.Помимо того, на время его отсутствия по болезни или в отпуске его замещение не представляется возможным: на это не предусмотрены средства из краевого бюджета.Рассмотрев эти данные, местные парламентарии решили ходатайствовать о внесении изменений в краевой закон, предусмотрев введение трёх дополнительных ставок специалистов (по одному в каждом районе Норильска и один – в посёлке Снежногорск). Это позволит повысить эффективность опеки, попечительства и патронажа над совершеннолетними норильчанами.- Мы выступаем за то, чтобы в действующей редакции в качестве показателя распределения между муниципальными образованиями общего объёма субвенций была не только численность опекаемых на территории, но и административно-территориальным деление, учёт географического положения и территориальных особенностей районов, - отметили депутаты.Фото Ирины Яринской