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18 февраля 2020, 17:38



Ещё пяти выпускникам Норильского детского дома вручили ключи от отремонтированных квартир.

- Сегодня очень торжественный и волнительный момент, – говорит Наталья Коростелева. – И я очень рада за всех пятерых, кто получит ключи от своих квартир, в которых был сделан ремонт. Я надеюсь, что ваш дом будет встречать теплом и уютом ваших друзей, а в будущем вам удастся создать собственные семьи, и квартиры наполнятся ещё большей любовью и теплотой. Поздравляю вас с новосельем, и пусть у вас всё будет хорошо. Ремонт в квартирах детей-сирот и ребятишек, оставшихся без попечения родителей, стал возможен благодаря инициативе депутата Законодательного Собрания Красноярского края Людмилы Магомедовой и уполномоченного по правам ребёнка в Красноярском крае по городу Норильску Натальи Плотниковой. Они добились того, чтобы были внесены изменения в статью 17-8 Закона Красноярского края от 2 ноября 2000 года № 12-961 «О защите прав ребёнка» и в статью 1 Закона Красноярского края от 27 декабря 2005 года № 17-4370 «О наделении органа местного самоуправления городского округа Норильск государственными полномочиями по решению вопросов социальной поддержки детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Эти изменения позволили муниципалитету заключить необходимые контракты и выполнить текущий ремонт в квартирах, закреплённых на праве собственности или на праве пользования по договору социального найма за детьми-сиротами или оставшимися без попечения родителей. Чтобы новосёлы обживались успешнее, а быт был чуточку легче, им вместе с ключами вручили микроволновые печи.

Просмотров:197 Ключи будущим новосёлам вручала Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике.- Сегодня очень торжественный и волнительный момент, – говорит Наталья Коростелева. – И я очень рада за всех пятерых, кто получит ключи от своих квартир, в которых был сделан ремонт. Я надеюсь, что ваш дом будет встречать теплом и уютом ваших друзей, а в будущем вам удастся создать собственные семьи, и квартиры наполнятся ещё большей любовью и теплотой. Поздравляю вас с новосельем, и пусть у вас всё будет хорошо.Ремонт в квартирах детей-сирот и ребятишек, оставшихся без попечения родителей, стал возможен благодаря инициативе депутата Законодательного Собрания Красноярского края Людмилы Магомедовой и уполномоченного по правам ребёнка в Красноярском крае по городу Норильску Натальи Плотниковой. Они добились того, чтобы были внесены изменения в статью 17-8 Закона Красноярского края от 2 ноября 2000 года № 12-961 «О защите прав ребёнка» и в статью 1 Закона Красноярского края от 27 декабря 2005 года № 17-4370 «О наделении органа местного самоуправления городского округа Норильск государственными полномочиями по решению вопросов социальной поддержки детей–сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Эти изменения позволили муниципалитету заключить необходимые контракты и выполнить текущий ремонт в квартирах, закреплённых на праве собственности или на праве пользования по договору социального найма за детьми-сиротами или оставшимися без попечения родителей.Чтобы новосёлы обживались успешнее, а быт был чуточку легче, им вместе с ключами вручили микроволновые печи.