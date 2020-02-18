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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:34 На цементном заводе погиб 28-летний слесарь, его напарник в тяжёлом состоянии.
17:59 Все в сад? Работы по реконструкции будущего детсада на Московской, 18, в самом разгаре.
17:46 В Норильске выявили лучших рапиристов.
17:38 Ещё пяти выпускникам Норильского детского дома вручили ключи от отремонтированных квартир.
17:02 Местные депутаты обратятся к краевым коллегам с инициативой, касающейся опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
16:51 Во Дворце спорта «Арктика» прошёл городской турнир по дзюдо.
16:44 В Норильске будет создана дирекция по строительству.
16:43 Норильские парламентарии утвердили корректировку главного финансового документа города на текущий год.
16:08 В понедельник произошло семь ДТП, в трёх пострадали люди.
16:02 Глава Норильска Ринат Ахметчин подвёл итоги работы за прошлый год.
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