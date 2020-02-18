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18 февраля 2020, 17:46



В Норильске выявили лучших рапиристов.

Турнир по фехтованию на рапирах, посвящённый Дню защитника Отечества, прошёл на базе спортивной школы № 3. В соревнованиях приняли участие более 40 спортсменов 2007 года рождения и младше. Сильнейших выявляли в личном и командном зачётах. В итоговом протоколе среди юношей победу отпраздновал Никита Говорков, среди девушек первой стала Полина Дюйзина. С 9 по 14 марта норильские рапиристы будут состязаться в традиционном городском турнире «Юный мушкетёр», в котором ожидается участие порядка 50-60 человек. А уже в апреле спортсмены отправятся на всероссийский турнир в подмосковные Химки, где сойдутся с лучшими рапиристами страны. - В Химках нам будет очень тяжело, и мы будем рады показать себя там с лучшей стороны. Для нас важно испытать ребят с иногородними соперниками, дать им опыт выездных соревнований, чего нам так не хватает, - отметила тренер спортивной школы № 3 Елена Белых. Фото Kuda-sochi.ru

Просмотров:155 Турнир по фехтованию на рапирах, посвящённый Дню защитника Отечества, прошёл на базе спортивной школы № 3. В соревнованиях приняли участие более 40 спортсменов 2007 года рождения и младше. Сильнейших выявляли в личном и командном зачётах.В итоговом протоколе среди юношей победу отпраздновал Никита Говорков, среди девушек первой стала Полина Дюйзина.С 9 по 14 марта норильские рапиристы будут состязаться в традиционном городском турнире «Юный мушкетёр», в котором ожидается участие порядка 50-60 человек. А уже в апреле спортсмены отправятся на всероссийский турнир в подмосковные Химки, где сойдутся с лучшими рапиристами страны.- В Химках нам будет очень тяжело, и мы будем рады показать себя там с лучшей стороны. Для нас важно испытать ребят с иногородними соперниками, дать им опыт выездных соревнований, чего нам так не хватает, - отметила тренер спортивной школы № 3 Елена Белых.Фото Kuda-sochi.ru