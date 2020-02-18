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18 февраля 2020, 17:59



Все в сад? Работы по реконструкции будущего детсада на Московской, 18, в самом разгаре.

- Сегодня на объекте работают 26 человек. Они завершили монтаж вентиляционного оборудования, закончили ремонт кровли, фасадов. Внутри здания произведены все демонтажные работы, выполнено устройство перегородок согласно новым требованиям. В ряде помещений ведётся чистовая отделка: сегодня рабочие кладут кафель в плавательном бассейне, пищеблоке, - комментирует Дмитрий Самородов. Готовы здесь и теплоцентр, и электрощитовая, энергетические центры здания, которые специалисты из НТЭК – основной ресурсоснабжающей организации - назвали образцовыми. Напомним, подрядчик, занимающийся реконструкцией здания, был определён в конце 2018 года - это компания «Строй-СИТИ», та же, что занималась реконструкцией детского сада на Бауманской, 21, в Талнахе. Строительно-монтажные работы там завершились в прошлом году, после чего компания сразу приступила к работам на Московской, 18. Ещё прошлым летом была закончена планировка территории детского сада, её благоустройство, установлено детское оборудование. Тогда же начаты работы по усилению нулевого цикла здания, которые продолжатся следующим летом. - К концу лета мы планируем полностью закончить объект и сдать его государственным инспекторам. По контракту закупкой детского игрового оборудования, мебели и игрушек будет заниматься управление общего и дошкольного образования. То есть к моменту завершения стройки нам необходимо будет сработать в тандеме, потому что сдача объекта предполагает наличие в помещениях всего оборудования, до последнего детского горшка, - говорит начальник УКРиС. - Я думаю, что если всё сложится, то к октябрю дети уже смогут пойти в этот сад. Детский сад рассчитан на 236 мест - 11 групп от 3 до 7 лет. Фото Ирины Яринской

Просмотров:171 Выездное совещание с подрядчиками, компанией «Строй-СИТИ», провёл сегодня начальник управления капитальных ремонтов и строительства Дмитрий Самородов. Он оценил ход работ в будущем дошкольном учреждении, задал ряд вопросов и в целом остался доволен.- Сегодня на объекте работают 26 человек. Они завершили монтаж вентиляционного оборудования, закончили ремонт кровли, фасадов. Внутри здания произведены все демонтажные работы, выполнено устройство перегородок согласно новым требованиям. В ряде помещений ведётся чистовая отделка: сегодня рабочие кладут кафель в плавательном бассейне, пищеблоке, - комментирует Дмитрий Самородов.Готовы здесь и теплоцентр, и электрощитовая, энергетические центры здания, которые специалисты из НТЭК – основной ресурсоснабжающей организации - назвали образцовыми.Напомним, подрядчик, занимающийся реконструкцией здания, был определён в конце 2018 года - это компания «Строй-СИТИ», та же, что занималась реконструкцией детского сада на Бауманской, 21, в Талнахе. Строительно-монтажные работы там завершились в прошлом году, после чего компания сразу приступила к работам на Московской, 18. Ещё прошлым летом была закончена планировка территории детского сада, её благоустройство, установлено детское оборудование. Тогда же начаты работы по усилению нулевого цикла здания, которые продолжатся следующим летом.- К концу лета мы планируем полностью закончить объект и сдать его государственным инспекторам. По контракту закупкой детского игрового оборудования, мебели и игрушек будет заниматься управление общего и дошкольного образования. То есть к моменту завершения стройки нам необходимо будет сработать в тандеме, потому что сдача объекта предполагает наличие в помещениях всего оборудования, до последнего детского горшка, - говорит начальник УКРиС. - Я думаю, что если всё сложится, то к октябрю дети уже смогут пойти в этот сад.Детский сад рассчитан на 236 мест - 11 групп от 3 до 7 лет.Фото Ирины Яринской