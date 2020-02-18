Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42594

18 февраля 2020, 19:34



На цементном заводе погиб 28-летний слесарь, его напарник в тяжёлом состоянии.

Сегодня в одном из цехов цементного завода при производстве работ с кровли упал обледенелый элемент конструкции. В результате этого смертельные травмы получил 28-летний слесарь-ремонтник. Его 37-летний напарник с тяжёлыми травмами госпитализирован, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия. По данному факту следственные органы проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Просмотров:413 Сегодня в одном из цехов цементного завода при производстве работ с кровли упал обледенелый элемент конструкции. В результате этого смертельные травмы получил 28-летний слесарь-ремонтник. Его 37-летний напарник с тяжёлыми травмами госпитализирован, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.По данному факту следственные органы проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.