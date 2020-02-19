Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42595

19 февраля 2020, 11:15



23 февраля кинокомплекс «Родина» организует два открытых показа, приуроченных к Дню защитника Отечества.

В 14.00 пройдёт фильм «Семь пар нечистых» (2018 год) (16+). Действие происходит в 1941 г. Бунт заключённых на корабле, много ненависти. Но всё меняется, когда появляется общий враг. В 17.00 - фильм «Как я стал русским» (2018 год) (16+). Китайский парень Пен отправляется в Москву за своей любимой Ирой. Однако её отец Анатолий совсем не готов отдавать свою дочь первому встречному: у него на этот случай припасён свой план по избавлению.

Просмотров:87 Показы пройдут в видеозале. Вход по пригласительным, количество которых ограниченно. Они будут доступны за 20 минут до начала сеансов в кассе кинокомплекса «Родина» (Ленинский пр., 7). Уточнить информацию можно по телефону 46-23-50.В 14.00 пройдёт фильм «Семь пар нечистых» (2018 год) (16+). Действие происходит в 1941 г. Бунт заключённых на корабле, много ненависти. Но всё меняется, когда появляется общий враг.В 17.00 - фильм «Как я стал русским» (2018 год) (16+). Китайский парень Пен отправляется в Москву за своей любимой Ирой. Однако её отец Анатолий совсем не готов отдавать свою дочь первому встречному: у него на этот случай припасён свой план по избавлению.