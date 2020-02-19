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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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12:49 В ДТП на кайерканской трассе пострадали два человека.
12:01 В середине марта в Норильске снова расцветёт «Подснежник».
11:15 23 февраля кинокомплекс «Родина» организует два открытых показа, приуроченных к Дню защитника Отечества.
19:34 На цементном заводе погиб 28-летний слесарь, его напарник в тяжёлом состоянии.
17:59 Все в сад? Работы по реконструкции будущего детсада на Московской, 18, в самом разгаре.
17:46 В Норильске выявили лучших рапиристов.
17:38 Ещё пяти выпускникам Норильского детского дома вручили ключи от отремонтированных квартир.
17:02 Местные депутаты обратятся к краевым коллегам с инициативой, касающейся опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан.
16:51 Во Дворце спорта «Арктика» прошёл городской турнир по дзюдо.
16:44 В Норильске будет создана дирекция по строительству.
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663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций] Шеф-редактор Пирогова Ксения Сергеевна эл.почта редакции pirogovaks@gazetazp.ru тел. редакции +7(3919)343596. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
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