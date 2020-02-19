Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/42596

19 февраля 2020, 12:01



В середине марта в Норильске снова расцветёт «Подснежник».

Традиционно на конкурс приглашаются члены жюри из других городов, чтобы оценка номеров и работы хореографов была максимально непредвзятой. В этом году судить «Подснежник» приедут Анна Ситникова (г. Санкт-Петербург), старший преподаватель Санкт-Петербургского университета культуры и искусств, лауреат всероссийских и международных конкурсов в номинации «Балетмейстер», основатель «Русского театра «Морошка», член попечительского совета КФ «Алые паруса»; Эльвира Ишмакова (г. Санкт-Петербург) - солист Государственного академического ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова, заслуженная артистка Республики Башкортостан, хореограф, специалист по терапевтическому танцу, член Российской ассоциации танцедвигательной терапии; а также - Владимир Сергиенко (г. Орёл), кандидат педагогических наук, доцент кафедры хореографии Орловского государственного института культуры, руководитель лаборатории современного танца «Dругое Dвижение». В рамках конкурса члены жюри дадут серию мастер-классов: Анна Ситникова – по теме «Мастерство хореографа, лексика, приёмы», Эльвира Ишмакова - «Танцы народов Урала и Поволжья», Владимир Сергиенко – «Образно-ассоциативный подход в современном танце». Конкурсные выступления состоятся в течение трёх дней. 12 марта в 12.00 – в номинациях «Классический танец», «Бальный танец», «Эстрадный танец», «Современный танец» (контемпорари, джаз, модерн). 13 марта в 11.00 - в номинациях «Дебют», «Соло», «Малые формы». 14 марта в 12.00 будут представлены - «Народно-сценический танец», «Сюжетно-игровой танец», «Стилизованный танец». Заключительный концерт конкурса и награждение участников состоятся 15 марта в 12.00. Вход на конкурсные выступления свободный, билеты на гала-концерт продаются в кассе Городского центра культуры (телефон 22-99-14).

Просмотров:71 IX региональный конкурс детских танцевальных коллективов «Подснежник» пройдёт в Городском центре культуры с 12 по 15 марта. Этот праздник хореографии, где свои первые шаги на сцене делают участники от 5 до 12 лет, проводится раз в два года.Традиционно на конкурс приглашаются члены жюри из других городов, чтобы оценка номеров и работы хореографов была максимально непредвзятой. В этом году судить «Подснежник» приедут Анна Ситникова (г. Санкт-Петербург), старший преподаватель Санкт-Петербургского университета культуры и искусств, лауреат всероссийских и международных конкурсов в номинации «Балетмейстер», основатель «Русского театра «Морошка», член попечительского совета КФ «Алые паруса»; Эльвира Ишмакова (г. Санкт-Петербург) - солист Государственного академического ансамбля народного танца им. Файзи Гаскарова, заслуженная артистка Республики Башкортостан, хореограф, специалист по терапевтическому танцу, член Российской ассоциации танцедвигательной терапии; а также - Владимир Сергиенко (г. Орёл), кандидат педагогических наук, доцент кафедры хореографии Орловского государственного института культуры, руководитель лаборатории современного танца «Dругое Dвижение».В рамках конкурса члены жюри дадут серию мастер-классов: Анна Ситникова – по теме «Мастерство хореографа, лексика, приёмы», Эльвира Ишмакова - «Танцы народов Урала и Поволжья», Владимир Сергиенко – «Образно-ассоциативный подход в современном танце».Конкурсные выступления состоятся в течение трёх дней. 12 марта в 12.00 – в номинациях «Классический танец», «Бальный танец», «Эстрадный танец», «Современный танец» (контемпорари, джаз, модерн). 13 марта в 11.00 - в номинациях «Дебют», «Соло», «Малые формы». 14 марта в 12.00 будут представлены - «Народно-сценический танец», «Сюжетно-игровой танец», «Стилизованный танец».Заключительный концерт конкурса и награждение участников состоятся 15 марта в 12.00. Вход на конкурсные выступления свободный, билеты на гала-концерт продаются в кассе Городского центра культуры (телефон 22-99-14).